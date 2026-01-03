Пожар в баре: рассказывают очевидцы новогоднего кошмара
Вскоре после полуночи 1 января в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел смертоносный пожар, в результате которого погибли 40 человек и 119 получили ранения, многие из них — подростки.
Несколько часов спустя швейцарское общественное телевидение SRF записало четыре рассказа очевидцев о хаосе, дыме, панике и спасении. Среди них история от отца, чей сын-подросток и его друзья не смогли войти в тот самый популярный бар горнолыжного курорта за несколько минут до того, как помещение охватил огонь.
