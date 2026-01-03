Пожар в баре: рассказывают очевидцы новогоднего кошмара

Главные истории

Читать далее Утратит ли Швейцария свои позиции в мире?

Утратит ли Швейцария свои позиции в мире?

Демократия в мире в 2026 году: что на горизонте?

Читать далее Демократия в мире в 2026 году: что на горизонте?