艾未未入境瑞士被拒：“今晚我裹着毯子睡在长椅上“

入境被拒后，艾未未在苏黎世机场滞留了一夜。 Keystone-SDA

中国艺术家艾未未因无法提供签证，于周一(2月10日)被拒绝入境瑞士。据艾未未在Instagram上发布的信息，他于周一至周二夜间滞留在苏黎世机场，并在长椅上度过一夜。

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Deutsch de Ai Weiwei durfte wegen fehlenden Visums nicht in Schweiz einreisen 原版 更多阅览 Ai Weiwei durfte wegen fehlenden Visums nicht in Schweiz einreisen

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苏黎世州警察局发言人2月11日上午向Keystone-SDA新闻通讯社证实，艾未未缺少必要的入境文件，因此无法进入瑞士。

不过警方强调，他并未被逮捕。在等待返回出发国期间，他可以自由活动，但只能停留在机场中转区。

作为中国最知名的艺术家和政治活动家之一，艾未未在Instagram上评论了他在苏黎世机场的经历。他写道：“今晚我裹着毯子睡在长椅上，等待第二天早上6:50被遣返。”

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他还发布了当晚在机场拍摄的多段视频和照片，其中包括几份日期为2月10日的文件，显示现年67岁的他未持签证，并且是从伦敦入境瑞士的。

2011年，艾未未曾因批评政府言论被中国监禁，随后被禁止旅行。他在最终获释后离开了中国。

艾未未简要生平 中国当代著名艺术家、建筑师和社会活动家艾未未是诗人艾青之子，于1957年8月28日在北京出生，祖籍浙江金华。 1978年他考入北京电影学院，后于1981年前往美国，先后在费城艺术学院和纽约帕森斯设计学院学习。 1993年艾未返回中国，积极参与当代艺术创作，并于1999年在北京建立了自己的工作室，还曾参与设计北京奥运会主体育场“鸟巢”。 2011年他在北京首都国际机场被警方以涉嫌经济犯罪为由拘留，并被秘密关押了81天。此事引起国际社会广泛关注，许多人权组织认为，他被拘留的真正原因是他对政府的批评言论。 艾未未被拘留后，他的护照亦被扣押，直至2015年7月才归还。随后，他移居德国柏林，开始在欧洲生活及开展艺术活动。 资料来源：艾未未工作室外部链接，麦勒画廊外部链接，艺术网站Arthive外部链接，美国之音外部链接