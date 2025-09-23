The Swiss voice in the world since 1935
苏黎世城的猫们逃过一劫

苏黎世的猫们逃过一劫：不用因为喜欢出去玩而被硬性植入芯片和绝育了。
苏黎世的猫们逃过一劫：不用因为喜欢出去玩而被硬性植入芯片和绝育了。 Keystone-SDA

苏黎世的铲屎官们松了一口气，他们的猫咪们可以继续自由地外出玩耍了。面对一项要求强制为户外猫植入芯片或进行绝育的请愿，苏黎世州政府在9月18日正式表态：不采纳、不强制、不单干。

针对一项于2023年11月提交至州议会的请愿-要求通过强制为猫植入芯片或进行绝育手术，来控制户外猫的过度繁殖问题。对此苏黎世州政府正式作出回应，明确表示拒绝采纳相关建议，并重申将继续以提高公众意识为工作重点。

这份请愿书要求政府评估一系列管控措施，包括强制植入芯片和绝育，以应对日益严重的户外猫的过度繁殖问题。然而，根据州政府9月18日发布的文件，官方态度十分明确：不予采纳。

相关内容
Cats climbing the cat ladders erected on the façade of a house in Bern

相关内容

瑞士奇闻异事

猫梯，瑞士的一大特色

此内容发布于 当猫最好当一只瑞士的猫，因为在瑞士猫的权益被重视到了极致。与其他国家不同，瑞士人尊重猫喜欢在户外活动的属性，会给猫预备猫门和猫梯，让猫自由出入。瑞士人爱自由，也不愿意剥夺猫的自由，所以瑞士有一个街景是你在任何其他国家都看不到的：住宅区里搭建在房屋外墙上的猫梯。

更多阅览 猫梯，瑞士的一大特色

州政府指出，瑞士联邦层面长期以来一直拒绝建立全国统一的猫识别与登记系统，而更具争议性的“强制绝育”措施也从未获得过联邦议会的支持。

此外，根据联邦食品安全与兽医局的规定，出于动物保护的考虑，州级政府无权制定为猫植入芯片或进行绝育的强制规定。苏黎世州政府认为，在此问题上“特立独行”并不明智。

因此，苏黎世政府决定不采取进一步强制措施，而是延续现有策略，继续通过宣传和教育提高公众对户外猫可能带来的问题的认识。

