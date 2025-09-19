Governo de Zurique decide deixar gatos em paz
O governo de Zurique não quer combater a reprodução descontrolada de gatos ao ar livre com a implantação obrigatória de chips ou castração. Ele rejeita medidas obrigatórias e quer continuar a se concentrar na conscientização.
Em novembro de 2023, o parlamento cantonal encaminhou ao governo uma proposta solicitando uma avaliação das medidas que poderiam conter a proliferação descontrolada de gatos ao ar livre. A implantação obrigatória de chips e a castração foram explicitamente mencionadas.
No entanto, o governo não quer saber nada sobre isso, de acordo com uma proposta apresentada ao parlamento publicada na quinta-feira.
A nível nacional, as iniciativas para introduzir uma obrigação nacional de identificação e registo de gatos sempre foram rejeitadas, afirmou o governo cantonal. Este também parte do princípio de que a “obrigação de castração, de alcance muito mais vasto”, continuará a não ser aprovada pelo parlamento federal.
Além disso, de acordo com a Secretaria Federal de Segurança Alimentar e Veterinária, os requisitos cantonais de identificação e registro ou castração não são legalmente admissíveis por razões de bem-estar animal, afirma o projeto de lei. O governo considera que “Zurique agir sozinho” nesta questão “não é muito sensato”.
O governo abstém-se, portanto, de tomar “novas medidas obrigatórias”. Em vez disso, o foco deve continuar a ser, “como antes”, medidas de sensibilização, tais como campanhas de informação sobre a questão do acesso gratuito.
Adaptação: Fernando Hirschy
