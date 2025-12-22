被误收养的野猫幼崽重归自然

被当作家猫收养的野生猫崽再次回归自然。 Keystone-SDA

三只在日内瓦森林中被认作家猫收养的野猫幼崽已重新返回大自然。经确认为野生猫后，三只幼崽一直寄养在猛禽与野生动物康复中心(centre for the rehabilitation of birds of prey and wildlife,CRR)。

今年5月，几名徒步者在韦尔瓦大坝(Verbois dam)上方的丛林中发现了这三只猫崽，并将其带往猛禽与野生动物康复中心。近日，当地管理部门表示，该中心“立即采取正确措施”向环境监察员进行了报备。

这三只灰色皮毛的小家伙其实是斑猫(Felis sylvestris)，一种在当地较为常见且酷似家猫的野生物种。确认其身份后，中心采取了专项救援措施，最大限度保障其回归大自然后的生存能力。

备受呵护的幼崽

康复训练期间，幼猫在种满植被的大棚中长大。这里提供了天然的藏身处，以便它们学习如何捕猎。奶瓶喂养阶段结束后，饲养员会给它们投喂啮齿类小动物，模拟野外生存条件下，幼崽从母猫处获得的食物。

中心特别注意让野猫幼崽远离人类及家猫，减少潜在致病风险。在使用行动感应摄像机对其进行监控时，成功捕捉到了该种群个体间亲密互动的珍贵画面。

秋季来临，“条件已经成熟”，三只幼猫得以在自然脱离母猫的时节放归自然。它们被分拨放归至“理想的自然宜居地。已经有该物种在此处频繁活动，且离当初发现它们的地方不远”，位于河道右岸。据相关新闻稿表示，此类放归在日内瓦尚属首例。

日内瓦州政府欣喜地宣布：“目前的情况看来，此次行动非常成功。”。据观察，三只幼崽在大自然中自由生长，有望继续为这一濒临灭绝的野生物种繁衍后代。

斑猫 也被称为欧洲野猫或山猫，是欧洲、亚洲西部和非洲的原生动物，会猎捕小型哺乳类、鸟类，或是其他体型相仿的动物。斑猫是现代家猫的野外祖先，分为不同亚种，体型和毛色各异，通常比家猫更粗壮，具有较深的斑纹。 资料来源：维基百科外部链接

濒危物种

由于不断失去栖息地，且因皮毛遭到人类猎杀，斑貓曾经只在汝拉山局部地区幸存。本世纪初以来，这种“农民的好帮手”正在重新回到日内瓦平原，捕猎田鼠和鼹鼠。不过，新闻稿表示，这种受保护物种仍面临与家猫杂交导致灭绝的风险。

为防止此类情况出现，州政府建议尽可能对居住在乡村的家猫进行绝育手术，并避免其进入森林。此外，政府提醒猫主人切勿遗弃自家的宠物猫，“更不应”将其遗弃在野外。如果确实没有其他解决方案，可将猫送至动物保护协会(Société Protectrice des Animaux, SPA)。

最后，州政府建议，假如在林间偶遇灰褐色虎斑小猫崽，除非其安全受到威胁，否则不要打扰也不要上前抚摸。它们很可能是年幼的斑猫。

