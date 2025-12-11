面向新生儿的“特朗普账户”、 美国国家安全战略和“氯洗鸡”

自7月起，美国所有新生儿都将获得1000美元-用以投资。 Keystone/swissinfo

每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

有个重大问题值得推敲：欧洲是否正面临“文明被抹除”的风险？美国在其最新的国家安全战略中给出了肯定的答案。

这周内还宣布了另一项消息：从7月起，美国所有新生儿都将获得1000美元。这背后藏着什么条件？

最后，我们将前往“世界家禽之都”，去了解肉鸡悲惨的饲养现实-这些鸡肉未来可能因关税协定而出现在瑞士货架上。

Keystone 2020年，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。根据最新的《美国国家安全战略》，谁才是美国眼中“更大的威胁”？ Keystone

唐纳德·特朗普上台后，美国安全政策的重点发生了“根本性转变”，据《新苏黎世报》(NZZ)报道：欧洲如今在美国眼中仅扮演一个“麻烦的配角”。

此番评论源于美国新版《国家安全战略》的公布。瑞士德语区公共广播电视台SRF上周日(12月7日)表示，这份33页的文件“描绘了欧洲局势的黯淡图景，并引发跨大西洋关系的紧张”。

这位美国报告判断，欧洲正面临“文明的抹除”。主要问题包括“欧盟及其他跨国机构削弱政治自由与主权的活动，正在改变欧洲大陆并制造冲突的移民政策，对言论自由的审查与对政治反对者的压制，不断下滑的生育率，以及民族身份认同与自信的流失”。

报告措辞毫不含糊。《新苏黎世报》评论称：“华盛顿以一种矛盾、猜忌并带有族群民族主义的来看待欧洲。被视为威胁的并不是俄罗斯的侵略性外交，而是欧洲的移民政策。”

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯(Kaja Kallas)在接受瑞士法语区公共广播电台RTS采访时语气较为缓和，她强调：“美国仍然是我们最重要的盟友。”不过，她也承认某些批评并非毫无道理，例如欧洲确实低估了自身相对俄罗斯的力量。

苏黎世《每日导报》(Tages-Anzeiger)的评论则不那么客气，称“欧洲必须忍受特朗普赤裸裸的傲慢，这是它自己造成的”。

该报在上周日的社论中写道：“欧洲之所以容易被勒索，要怪它自己，尽管已有多方警告，欧洲却始终未在自身安全上投入足够资源。短期内欧洲必须接受挑衅，但同时也要制定共同安全战略并实现武装自立。”

文章进一步指出：“白宫与克里姆林宫之间的密切关系，使欧洲大陆日益面临在美俄之间被挤压的风险。而这恰恰会成为白宫所预言的那种‘文明的抹除’。”

儿童年满18岁时可提取其“特朗普账户”中的资金。 Www.natasha-Lebedinskaya.ru

自7月起，美国所有新生儿都将获得1000美元-用以投资。瑞士公共广播公司SRF对所谓的“特朗普账户”作了解读。

什么是“特朗普账户”？这是美国总统唐纳德·特朗普推出的一项税收与支出方案中的儿童投资账户。根据新的法律，美国财政部将为2025年1月1日至2028年12月31日之间出生的每个儿童的账户里注入1000美元(约合人民币7063元)，资金必须投资于跟踪整体股市的指数基金。儿童年满18岁后可提取这笔钱用于教育、购房或其他用途。该账户也向现有10岁以下的儿童开放，在此情况下，其家庭需充当投资者。

这当中是否有 “陷阱”？这项联邦注资的儿童投资账户由特朗普在今夏推动国会通过的“美丽大法案”提供资金支持。SRF证券市场记者延斯·科特(Jens Korte)表示：“‘大而美法案’为共同资助此类项目而削减了社会福利。这意味着部分贫困家庭的钱被削减，资助金只有等到孩子满18岁后才能动用，可当前他们却失去了应有的经济支持。”

华尔街怎么说？科特表示，许多银行都希望参与，因为这可能为银行带来下一代客户。此外，这些账户可能收取费用，而且资金必须投资基金。“因此，通过‘特朗普账户’，华尔街几乎可以自动获得更多资金，”他指出。

谁会从“特朗普账户”中受益？科特认为，这本质上也是一项节税计划，而节税项目的受益者一向是较富裕群体。“该计划不会缩小收入与财富差距，反而可能扩大这种差距。”他说。

2024年美国人均鸡肉消费量为47公斤，较40年前几乎翻倍。 Keystone

尽管瑞美关税协议在瑞士媒体上引发了关于“氯洗鸡”的担忧，但事实是，如今氯处理在美国已十分罕见。不过，每年填养数十亿只鸡，这个产业本身就问题重重。让我们看看从“世界家禽之都”盖恩斯维尔发回的报道。

在乔治亚州盖恩斯维尔的一家酒吧里，一名叫Sarah的年轻服务员向《每日导报》驻美国通讯员保证，鸡翅绝不会有氯味。“即便有，也被调料味盖过了。”该报记者夏洛特·瓦尔塞(Charlotte Walser)周一(12月8日)发表的报道解释，每年春季都会有成千上万的人涌入盖恩斯维尔参加大型的“鸡肉节”。

但瑞士的消费者对来自盖恩斯维尔的鸡翅没有胃口。《一瞥报》(Blick)上月公布的一项民调显示，八成以上的受访者表示不会购买美国禽肉。

瓦尔塞尝试走进盖恩斯维尔周边的养鸡场里看看，它们的每栋巨大棚舍里都饲养着数以万计的肉鸡，但这些养鸡场一律谢绝参观。访客只能前往乔治亚家禽实验网络，了解养鸡业从产蛋到屠宰的整个流程。

“氯洗鸡？”实验室的沙门氏菌专家道格·沃尔特曼(Doug Waltman)笑了，“那是这里20年前的讨论了。”美国全国鸡肉协会表示，如今只有不足5%的生产还在使用氯。现在使用的主要是过氧乙酸(一种醋酸与双氧水的混合物)。其目的是减少屠宰过程中沾染在肉品上的肠道细菌，以及沙门氏菌。行业协会否认这些处理是在弥补卫生不足。

去年美国共屠宰了94亿只肉鸡。2024年美国人均消费鸡肉47公斤，较40年前几乎翻倍。沃尔特曼指出，得益于育种技术，这个行业正变得愈发“高效”：1925年，一只肉鸡饲养112天，在屠宰时重量刚过1公斤；而如今肉鸡仅养47天便屠宰，其体重已接近3公斤。动物保护组织称之为“折磨性育种”，导致肉鸡出现瘫痪、心血管疾病及胸肌缺陷等问题。

从瑞士动物保护组织(STS)的角度看，美国鸡肉最根本的问题并非屠宰后的化学处理，而是折磨性育种、鸡棚高度密集，以及基础设施对不利于鸡的正常发育。瓦尔塞承认，欧洲与瑞士亦存在类似问题，但根据瑞士动物保护组织的评估，长在瑞士及欧洲的鸡有着明显优于美国的福利状况。

“你想看鸡？那就去高速公路上看，”服务员Sarah告诉瓦尔塞，“你会看到装鸡的卡车。”但她提醒说，那景象“令人深感悲伤”，“看到之后，你可能会考虑变成素食者。”

