2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah

Emma和Noah是2024年出生的婴儿最常见的名字。 Keystone-SDA

在瑞士，2024年新生男婴中最受欢迎的名字是Noah(诺亚)，女婴中最受欢迎的则是Emma(艾玛)。

2 分钟

联邦统计局(FSO)8月28日公布年度起名统计称，Emma取代了Mia，登上女婴名字榜首，Mia位居第二。和去年一样，Sofia继续排在第三位。

数据显示，男孩名字的前三名则完全没有变化：如同2023年一样，Noah最受欢迎，Liam位居第二，Matteo排名第三。

总体来看，这一趋势已持续多年。Noah这个男孩名字早在2010年、2011年、2013年至2017年，以及2021年至2023年间，就多次高居榜首。据联邦统计局统计，Emma这个名字在2011年、2012年、2014年、2017年、2018年和2022年也曾是最受欢迎的女婴名字。

不过就各个语言区而言，年轻父母在给刚出生的宝宝起名时，依然有各自的偏好外部链接。最受德语区父母喜爱的女婴名分别为Mia、Emilia和Emma，男婴名则分别为Noah、Liam和Matteo；在法语区，位列榜首的女婴名分别为Emma、Olivia和Eva，男婴名则依次为Gabriel、Noah和Liam；意大利语区排名前三的女婴名则为Aurora、Sofia和Ginevra，男婴名为Leonardo、Enea和Tommaso。