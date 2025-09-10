The Swiss voice in the world since 1935
新闻

2025年上半年欧盟收到40万份庇护申请

据欧盟机构统计，2025年上半年共收到40万份庇护申请。
据欧盟机构统计，2025年上半年共收到40万份庇护申请。 Keystone-SDA

由于中东和东欧地区的持续战乱，据统计，2024年有超过43万人在欧盟获得庇护身份。叙利亚公民获得庇护身份的人数最多，其次是阿富汗和委内瑞拉公民。欧盟成员国中，德国是颁发庇护身份最多的国家，其次是法国和西班牙。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

然而，今年上半年的统计显示，欧盟成员国、瑞士及挪威境内收到的新庇护申请数量显著减少。欧盟庇护署(EU Asylum Agency)于9月8日宣布，截至6月底，该机构已受理近40万份新庇护申请。

与去年同期相比，申请量减少11.4万份，降幅达23%。该统计数据涵盖所有欧盟成员国、以及瑞士和挪威。

29个国家总共收到39.9万份申请，其中法国7.8万份，西班牙7.7万份，德国7万份，意大利6.4万份，遥遥领先。与之前几年不同，德国不再是最受青睐的庇护国。

相关内容
瑞士的难民都是些什么人

相关内容

外交事务

重要数据：瑞士的难民都是些什么人

此内容发布于 瑞士是一个著名的避难国，百年来这个阿尔卑斯山国为无数人在危难中提供了藏身之处。现在瑞士依然接收了许多难民，那么来瑞士申请庇护的都是些什么人，谁又比较容易得到在瑞士的庇护权呢？瑞士电视台SRF每月会发布的相关数据图表，展示瑞士在接收难民方面的情况。

更多阅览 重要数据：瑞士的难民都是些什么人

该机构将庇护申请人数的下降归功于叙利亚前统治者巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)去年12月的倒台。十年来首次出现新申请者主要来源国变化：南美洲的委内瑞拉(4.9万人)首次超过了地中海国家叙利亚(2.5万人)，而来自阿富汗的庇护申请者总数达4.2万人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

收入变化差异主要取决于学科领域、人生阶段以及年龄。

相关内容

工作场所

瑞士职场：坚持进修可带来更高收入

此内容发布于 瑞士联邦统计局的一项调研显示，毕业十年后，持续坚持职业培训的人月收入比未进行任何进修的人高出400-1’300瑞郎(约合人民币3’553-11’549元)。

更多阅览 瑞士职场：坚持进修可带来更高收入
亚洲生产的On昂跑鞋却贴着“瑞士十字”，一石激起千层浪。

相关内容

工作场所

不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？

此内容发布于 “瑞士制造”给人的印象是精准、可靠、高品质、带有奢华与传统工艺气质。瑞士的十字自然也就具有非常鲜明的品牌形象。On昂跑鞋近日因为鞋身上这个小小的十字成为舆论焦点，到底怎么回事？

更多阅览 不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？
对弗雷克斯(照片)的调查由卸任董事长和新任董事长共同监督。

相关内容

农业经济

职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官

此内容发布于 瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。

更多阅览 职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官
根据一项意大利的研究，阿莱奇冰川将在2100年前消失。

相关内容

冰川和永久冻土

瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”

此内容发布于 据意大利环保组织Legambiente称，如果不采取任何措施，瑞士的阿莱奇冰川(Aletsch glacier)很可能将在2100年前消失。该组织致力于监测意大利及海外冰川的健康状况。

更多阅览 瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”
迁来瑞士的移民人数在持续减少。

相关内容

来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

此内容发布于 移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。

更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
经济联合会主席：瑞士必须有能力控制移民。

相关内容

瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎

此内容发布于 瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。

更多阅览 瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
瑞士的难民都是些什么人

相关内容

重要数据：瑞士的难民都是些什么人

此内容发布于 瑞士是一个著名的避难国，百年来这个阿尔卑斯山国为无数人在危难中提供了藏身之处。现在瑞士依然接收了许多难民，那么来瑞士申请庇护的都是些什么人，谁又比较容易得到在瑞士的庇护权呢？瑞士电视台SRF每月会发布的相关数据图表，展示瑞士在接收难民方面的情况。

更多阅览 重要数据：瑞士的难民都是些什么人

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团