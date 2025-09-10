2025年上半年欧盟收到40万份庇护申请

据欧盟机构统计，2025年上半年共收到40万份庇护申请。 Keystone-SDA

由于中东和东欧地区的持续战乱，据统计，2024年有超过43万人在欧盟获得庇护身份。叙利亚公民获得庇护身份的人数最多，其次是阿富汗和委内瑞拉公民。欧盟成员国中，德国是颁发庇护身份最多的国家，其次是法国和西班牙。

2 分钟

然而，今年上半年的统计显示，欧盟成员国、瑞士及挪威境内收到的新庇护申请数量显著减少。欧盟庇护署(EU Asylum Agency)于9月8日宣布，截至6月底，该机构已受理近40万份新庇护申请。

与去年同期相比，申请量减少11.4万份，降幅达23%。该统计数据涵盖所有欧盟成员国、以及瑞士和挪威。

29个国家总共收到39.9万份申请，其中法国7.8万份，西班牙7.7万份，德国7万份，意大利6.4万份，遥遥领先。与之前几年不同，德国不再是最受青睐的庇护国。

该机构将庇护申请人数的下降归功于叙利亚前统治者巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)去年12月的倒台。十年来首次出现新申请者主要来源国变化：南美洲的委内瑞拉(4.9万人)首次超过了地中海国家叙利亚(2.5万人)，而来自阿富汗的庇护申请者总数达4.2万人。