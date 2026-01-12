2025年瑞士房价持续上涨
去年，瑞士自住型公寓挂牌售价显著上涨，自住独栋住宅的价格涨幅相对平缓。
全国范围看，公寓住房价格同比涨幅为4.2%；独栋住宅价格上涨相对温和，为2.6%。以上结论由ImmoScout24平台与瑞士房地产咨询及评估公司IAZI共同发布的购买指数得出。该指数反映的是房产挂牌售卖价格。
市场观察人士指出，推动价格上涨的主要驱力是低按揭利率，以及即将取消的、对自住房“假想租金收入”的征税政策。相比租房，购房变得更具吸引力。
“假定租金收入”是一个房地产税收概念。瑞士是少数几个要求业主对其自住公寓或房屋缴纳税款的国家之一(英)外部链接。自住房业主无论是否将所购住房用于出租，都需要为这笔“假想租金收入”纳税。该“视同租金价值”相当于业主出租住宅房产时可获得的名义收入金额。根据瑞士联邦最高法院规定，该视同租金价值至少应为市场租金的60%，且不得超过70%，具体数额由各州税务部门确定。
这项制度看似并不合理，但设立的初衷是税收中性原则。租房的人用税后收入交房租，不能抵扣；而买房自住的人，如果不为“视同租金价值”纳税，相当于享受了“免税居住的福利”。为了不让买房比租房在税收上占优势，才有了该制度的设立。
老旧建筑供应增加
报告同时指出，由于老旧建筑的加入，市场上独立住宅的供应明显增多。但公寓数量相对持平。2025年，市场上在售的自住公寓占到自住房型的三分之二。
地区价格差异显著。苏黎世大区和瑞士中部地区不仅房价涨幅超出全国平均水平，也保持了高位房价。个别区域涨幅甚至高出平均水平超过30%。
相比之下，中部高原和提契诺州的房价上涨明显滞后，始终低于全国平均水平。
炙手可热的瑞士中部
瑞士中部地区的公寓价格以9.5%的涨幅一路领跑，紧随其后的是涨价6.5%的东部地区。提契诺州的市场表现停滞。
独栋住宅方面，瑞士中部地区依然以7.7%的价格上涨排在榜单首位，而该房型在提契诺州的挂牌价则下跌了4.6%。
