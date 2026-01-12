2025年瑞士房价持续上涨

2025年瑞士自住型房产市场：公寓价格飙升，独栋住宅价格涨幅平缓。 Keystone-SDA

去年，瑞士自住型公寓挂牌售价显著上涨，自住独栋住宅的价格涨幅相对平缓。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss property prices continued to rise in 2025 更多阅览 Swiss property prices continued to rise in 2025

Deutsch de Eigenheimmarkt 2025: Wohnungen deutlich teurer, Häuser moderat 原版 更多阅览 Eigenheimmarkt 2025: Wohnungen deutlich teurer, Häuser moderat

全国范围看，公寓住房价格同比涨幅为4.2%；独栋住宅价格上涨相对温和，为2.6%。以上结论由ImmoScout24平台与瑞士房地产咨询及评估公司IAZI共同发布的购买指数得出。该指数反映的是房产挂牌售卖价格。

相关内容

相关内容 人口统计 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭 此内容发布于 在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。 更多阅览 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭

市场观察人士指出，推动价格上涨的主要驱力是低按揭利率，以及即将取消的、对自住房“假想租金收入”的征税政策。相比租房，购房变得更具吸引力。

老旧建筑供应增加

报告同时指出，由于老旧建筑的加入，市场上独立住宅的供应明显增多。但公寓数量相对持平。2025年，市场上在售的自住公寓占到自住房型的三分之二。

相关内容

相关内容 海外瑞士人 住房短缺是许多城市的问题 此内容发布于 虽然中国的房地产市场在悄悄降温，但瑞士的房地产却高温不下，许多人开始抱怨房价及租金的上涨，让我们放眼国际，看看热点城市的政府之手都采取了哪些行之有效的措施。 更多阅览 住房短缺是许多城市的问题

地区价格差异显著。苏黎世大区和瑞士中部地区不仅房价涨幅超出全国平均水平，也保持了高位房价。个别区域涨幅甚至高出平均水平超过30%。

相比之下，中部高原和提契诺州的房价上涨明显滞后，始终低于全国平均水平。

炙手可热的瑞士中部

瑞士中部地区的公寓价格以9.5%的涨幅一路领跑，紧随其后的是涨价6.5%的东部地区。提契诺州的市场表现停滞。

独栋住宅方面，瑞士中部地区依然以7.7%的价格上涨排在榜单首位，而该房型在提契诺州的挂牌价则下跌了4.6%。

阅读最长 讨论最多