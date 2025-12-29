2025年瑞士游客数量创新高，费德勒功劳有多大？

瑞士旅游局有望迎来又一个游客留宿量历史纪录。 Keystone-SDA

根据瑞士旅游局数据，2025年外籍游客过夜人次有望创下新的历史纪录。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Record number of guests in 2025: Swiss tourism boss 更多阅览 Record number of guests in 2025: Swiss tourism boss

Deutsch de Schweiz Tourismus rechnet mit erneutem Rekord an Übernachtungen 原版 更多阅览 Schweiz Tourismus rechnet mit erneutem Rekord an Übernachtungen

瑞士旅游局局长马丁·尼德格(Martin Nydegger)在接受《一瞥报》(Blick)采访时表示，2025年的游客留宿人次预计较去年同期增长1-2%。

瑞士联邦统计局今年2月的数据显示，去年，瑞士酒店过夜人次增长2.6%，达4’280万，打破了2023年4’180万人次的纪录。

尼德格在12月19日的采访中指出，旅游业需实现1-2%的过夜人次增长才能覆盖所有投资成本。

不过，他表示，很难具体量化营销机构的推广(包括罗杰·费德勒等名人代言的宣传片)到底在多大程度上推动了旅游经济的增长。他认为：“内部估计，每6个游客中就有一位归功于全球市场推广的带动作用。”

“荒谬的”名人酬劳

对于此类宣传活动会进一步助燃过度旅游问题的批评，尼德格不赞同，并表示，瑞士旅游局无意给旅游热点地区增加额外压力。

相关内容

相关内容 工作场所 中国人为什么不来瑞士旅游了？ 此内容发布于 疫情过后， 瑞士旅游业又恢复如初，外国游客蜂拥而至，然而却不见中国游客的身影却少了很多。曾经瑞士一些城市抱怨中国游客太多，然而现在几乎不再有中国大型旅行团来瑞士。那么为什么中国人不来瑞士了？ 更多阅览 中国人为什么不来瑞士旅游了？

“无论是邀请罗杰·费德勒，还是哈莉·贝瑞(Halle Berry)代言，我们的目标都是推广游客较少涉足的地区，并希望引导游客在秋季旅游季出行。” 尼德格在面对过度旅游的批评时呼吁：“不必把少数景点面临的个别问题说成全国性现象。”

此外，尼德格强调，费德勒本人并未从宣传活动中获利。不过，据营销机构(其资金一半来自公共财政)表示，他们“在一定程度上赞助了”费德勒基金会。

费德勒基金会（Roger Federer Foundation） 罗杰·费德勒在2003年12月成立了费德勒基金会。费德勒本人担任基金会主席。基金会以非营利方式支持儿童教育与发展项目，重点改善弱势儿童的教育机会，尤其是幼儿早期学习和基础教育；帮助儿童获得更好的学前教育和教育资源。 基金会主要在南部非洲国家(如南非、马拉维、津巴布韦、纳米比亚、赞比亚、莱索托等)以及瑞士推动项目，通过与当地社区和合作伙伴组织合作，在项目设计和实施中增强地方自主性与可持续性。

尼德格并未披露费德勒及其他名人酬劳的具体金额。不过他向《一瞥报》记者透露:“如果允许我透露数额，你会和我达成共识：这些名人推广瑞士的酬劳简直少到难以置信。”

瑞士政府计划削减对瑞士旅游局的财政支持。瑞士议会联邦院于12月18日以22票对20票通过了削减方案。预计方案实施的2027年到2029年将为政府节省3’410万瑞郎(约合人民币3.018亿元)。

阅读最长 讨论最多