2025年瑞士游客数量创新高，费德勒功劳有多大？
根据瑞士旅游局数据，2025年外籍游客过夜人次有望创下新的历史纪录。
瑞士旅游局局长马丁·尼德格(Martin Nydegger)在接受《一瞥报》(Blick)采访时表示，2025年的游客留宿人次预计较去年同期增长1-2%。
瑞士联邦统计局今年2月的数据显示，去年，瑞士酒店过夜人次增长2.6%，达4’280万，打破了2023年4’180万人次的纪录。
尼德格在12月19日的采访中指出，旅游业需实现1-2%的过夜人次增长才能覆盖所有投资成本。
不过，他表示，很难具体量化营销机构的推广(包括罗杰·费德勒等名人代言的宣传片)到底在多大程度上推动了旅游经济的增长。他认为：“内部估计，每6个游客中就有一位归功于全球市场推广的带动作用。”
“荒谬的”名人酬劳
对于此类宣传活动会进一步助燃过度旅游问题的批评，尼德格不赞同，并表示，瑞士旅游局无意给旅游热点地区增加额外压力。
相关内容
中国人为什么不来瑞士旅游了？
“无论是邀请罗杰·费德勒，还是哈莉·贝瑞(Halle Berry)代言，我们的目标都是推广游客较少涉足的地区，并希望引导游客在秋季旅游季出行。” 尼德格在面对过度旅游的批评时呼吁：“不必把少数景点面临的个别问题说成全国性现象。”
此外，尼德格强调，费德勒本人并未从宣传活动中获利。不过，据营销机构(其资金一半来自公共财政)表示，他们“在一定程度上赞助了”费德勒基金会。
罗杰·费德勒在2003年12月成立了费德勒基金会。费德勒本人担任基金会主席。基金会以非营利方式支持儿童教育与发展项目，重点改善弱势儿童的教育机会，尤其是幼儿早期学习和基础教育；帮助儿童获得更好的学前教育和教育资源。
基金会主要在南部非洲国家(如南非、马拉维、津巴布韦、纳米比亚、赞比亚、莱索托等)以及瑞士推动项目，通过与当地社区和合作伙伴组织合作，在项目设计和实施中增强地方自主性与可持续性。
尼德格并未披露费德勒及其他名人酬劳的具体金额。不过他向《一瞥报》记者透露:“如果允许我透露数额，你会和我达成共识：这些名人推广瑞士的酬劳简直少到难以置信。”
瑞士政府计划削减对瑞士旅游局的财政支持。瑞士议会联邦院于12月18日以22票对20票通过了削减方案。预计方案实施的2027年到2029年将为政府节省3’410万瑞郎(约合人民币3.018亿元)。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。