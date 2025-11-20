2055年预测：瑞士独居家庭将大幅增长

联邦统计局：到2055年，独居家庭将大幅增加。 Keystone-SDA

瑞士独居家庭的比例在未来30年预计将上升约40%。

与此同时，至少三人组成的家庭比例将降至27%，根据瑞士联邦统计局(FSO)的数据，这一趋势主要源于预期寿命上升与生育率下降。

纳沙泰尔官方11月13日公布的数据显示，最可能的情形是到2055年，双人家庭将占总数的整整三分之一。

总体来看，未来30年瑞士家庭总数将从目前的410万增至490万(低估值430万，高估值540万)。

这一趋势与联邦统计局4月中旬公布的数据相吻合：按最可能情形计算，瑞士人口将在去年年底900万的基础上增长至2055年的1050万左右，其中270万人年龄在65岁或以上。人口增长的主要驱动力将是移民，其规模取决于瑞士社会经济与政治环境的发展。

不过，联邦统计局的预测并未将“反对1000万瑞士人！”公民动议(可持续性动议)被通过的情形纳入考虑，这项动议于2024年4月由瑞士人民党提出。

根据最可能情况预测，2025-2055年间，卢塞恩、圣加仑、沃州和瓦莱州的家庭数量将增加25-35%；而外阿彭策尔州、纳沙泰尔州、沙夫豪森州和格拉鲁斯州的增幅低于5%。提契诺州和格劳宾登州的增幅则介于5-10%之间。

家庭规模缩小

最小型家庭将呈现最强劲的增长。纳沙泰尔专家预计，独居家庭将增加26%，双人家庭增加19%。联邦统计局指出，“家庭规模持续缩小”是这一预测的一大特征，这一现象近年尤为突出，并可能在未来继续保持。

从全国来看，瑞士平均每户家庭的人数将从2025年的2.18人降至2055年的2.10人，各州的平均家庭规模均将下降。降幅最大的州包括上瓦尔登州、弗里堡州和瓦莱州；降幅最小的则是巴塞尔城市州、日内瓦州和苏黎世州。三十年后，提契诺州、巴塞尔城市州、格劳宾登州与纳沙泰尔州平均每户家庭的人数将不足两人。相比之下，日内瓦州和内阿彭策尔州的平均家庭规模最高：分别为2.28人和2.25人。

造成这一趋势的原因包括寿命延长与生育率下降。鳏寡老人常会独自居住；而年轻人生育减少则推动小型家庭增加。联邦统计局11月10日表示，瑞士女性平均生育子女数已降至1.29人，为1876年开始统计以来的最低水平。

