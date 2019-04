Pour certains, c’est juste du vent. D’autres y voient une technologie révolutionnaire, qui va transformer notre manière d’échanger à peu près tout ce qui a de la valeur. Mais la grande majorité n’y voit encore rien du tout. Cette vidéo est pour eux.

Qu’est-ce que la technologie dite de registres distribués (DLT), comment ça marche et qui va en bénéficier? Nous allons tenter de vous l’expliquer avec cette animation, en nous tenant aux faits derrière le battage médiatique.

D’abord à l’origine des crypto monnaies comme le bitcoin, la DLT s’est développée en une décennie pour englober une foule d’autres applications. La blockchain, qui en est l’exemple le plus connu, est encensée par certains comme la technologie du futur et décriée par d’autres comme un outil pour la fraude et le blanchiment d’argent.

Elle permet en effet à des groupes de personnes de stocker et de négocier des données en toute sécurité sans devoir recourir à des tiers comme des banques ou des avocats. Pour ses partisans, la blockchain va aussi permettre de réduire les coûts et d’accélérer les transactions.

La DLT pourrait changer la manière dont nous gérons nos données privées et notre budget personnel. Elle a aussi de nombreuses applications industrielles, de la finance aux chaînes d’approvisionnement.

En plus, cette technologie promet de s'attaquer au commerce des contrefaçons, de protéger les données contre l'exploitation et la fraude et de garder des traces précises des transactions sur lesquelles tous ses utilisateurs sont d’accord.

Suivez le guide et faites-nous part de vos remarques dans les commentaires.



(Adaptation de l’anglais: Marc-André Miserez)

