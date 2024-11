Aujourd’hui en Suisse

Les rapports du SRC ne sont jamais très apaisants, mais cette année, le service tire particulièrement la sonnette d’alarme. «Nous vivons une période de transition dangereuse et volatile, qui se dirige vers un réaménagement des rapports de force mondiaux», peut-on y lire.

Le SRC met en garde contre un «groupe d’autocraties eurasiennes», composé de la Russie, de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Chine. Ces pays coopèrent de plus en plus sur le plan militaire et ont pour but de réduire l’influence des États-Unis. Or l’Europe dépend de ces derniers en matière de sûreté.

Outre la «guerre d’usure sans fin prévisible» entre la Russie et l’Ukraine, un «incendie généralisé» menace au Proche-Orient, notamment entre Israël et l’Iran. La menace terroriste se serait encore accentuée à la suite des attaques du Hamas contre Israël fin 2023 et de la guerre à Gaza qui en a découlé.

Malgré la détérioration de la situation générale, le SRC a mené moins d’opérations nécessitant l’autorisation du Tribunal administratif fédéral et du Conseil fédéral. Afin de renforcer leurs capacités, les services de renseignement suisses demandent la création de 150 nouveaux postes.