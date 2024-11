Heute in der Schweiz

Eine Gruppe von fünf Schweizer Frauen befand sich auf der Terrasse eines Cafés in der Stadt Djanet im Südosten Algeriens, als ein Mann eine von ihnen angriff. Er soll der Schweizerin mit einer Stichwaffe die Kehle durchgeschnitten haben. Die Frau erlag im Spital ihren Verletzungen.

Wie ein anderes französisches Medium, «Le Figaro», berichtet, soll der Angreifer vor der Tat «Allahu Akbar» gerufen haben. Danach sei er von der Bevölkerung überwältigt worden.

Für die lokalen Behörden habe es sich jedoch um eine «Einzeltat eines verwirrten Mannes» gehandelt. Diese Information stammt von Kontakten des algerisch-schweizerischen Grossrats Mohamed Hamdaoui aus Biel, der aus jener Region der algerischen Sahara stammt. Hamdaoui selbst glaubt aber nicht an die Version der Behörden.

Die algerischen Behörden haben sich offiziell noch nicht dazu geäussert. Der Mord fällt in eine Zeit, in der das Land seinen Tourismussektor wiederbeleben will, berichtet der «Blick». Djanet gilt als touristisches Juwel der Region. Das EDA rät auf seiner Website von Reisen in bestimmte Provinzen Algeriens ab, darunter Djanet, da dort ein erhöhtes Risiko bestehe, «Opfer einer Entführung oder eines Terroranschlags zu werden».