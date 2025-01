Aujourd’hui en Suisse

Une erreur de calcul fait chuter les CFF du deuxième au onzième rang dans le classement des meilleures compagnies ferroviaires d’Europe, révèle aujourd’hui la RTS. Après cette correction, l’entreprise helvétique figure parmi les plus mauvais élèves lorsqu’on compare les prix proposés aux voyageuses et voyageurs.

Début décembre, une étude de l’ONG Transport et Environnement classait les CFF au deuxième rang des meilleures compagnies ferroviaires en Europe. L’ONG s’est cependant trompée dans ses calculs, a appris la RTS, alertée par des personnes passionnées de train. Conséquence: la compagnie suisse dégringole à la onzième place et se retrouve derrière la compagnie française SNCF, ou encore derrière les chemins de fer nationaux autrichiens, espagnols et suédois.

Comment une telle erreur a-t-elle pu être commise? L’ONG européenne explique s’être basée sur le prix des billets indiqué sur le site des CFF. Or, le prix affiché par défaut est celui des billets demi-tarif, et non le plein tarif que paient les personnes sans abonnement. Cette erreur fait toute la différence, car le prix des billets est un facteur majeur dans cette étude comparative: il compte pour 25% de l’évaluation.

L’ONG tient toutefois à rassurer les Suisses: tout n’est pas à jeter au sein des CFF! L’auteur de l’étude Victor Thévenet met en avant quelques bons points. Il souligne notamment que l’abonnement demi-tarif est très avantageux en Suisse, et que de nombreuses personnes en possèdent un. Le cœur du système helvétique reste également intact: les chemins de fer helvétiques sont toujours un modèle en matière de ponctualité, précise l’ONG.