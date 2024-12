Heute in der Schweiz

Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer

Viel passiert jeweils nicht am 31. Dezember, aber es ist traditionellerweise der Tag, an dem unsere Landesregierung das neue Bundesratsfoto enthüllt. So ist es auch heute, Sie finden das Foto in diesem Newsletter und natürlich auch ein paar Erklärungen dazu.

Wir berichten ausserdem über einen Rechenfehler (der dieses Mal nicht von der Bundesverwaltung stammt) und die SBB schlagartig zu einer viel schlechteren Eisenbahngesellschaft macht als gedacht, zumindest laut einer kürzlich erschienenen Rangliste.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen das Beste für das Jahr 2025 zu wünschen!

Viel Spass beim Lesen!