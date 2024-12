La semaine en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger, Cette semaine a sans doute été la plus importante de l'année pour la Suisse sur le plan politique. En effet, les négociations avec l'Union européenne (UE), qui duraient depuis des années, ont abouti vendredi. Mais c’est maintenant que commencent les choses sérieuses, avec des discussions à venir au Parlement et au sein de la population. Et c’est aussi vendredi que la Commission d'enquête parlementaire a publié son rapport sur la débâcle de Credit Suisse. Il conclut que la chute de la grande banque était due à des années de mauvaise gestion. D’autres actualités ont marqué la semaine. Parmi elles: le lancement d’un appel aux dons de la Chaîne du Bonheur pour lutter contre la maltraitance des enfants et les résultats d’un sondage qui montre qu’une interdiction des téléphones portables dans les écoles suisses aurait de bonnes chances d’aboutir. Bonne lecture!

9 minutes

Les points forts de la semaine

Keystone / Alessandro Della Valle Après 197 rencontres, les négociations entre la Suisse et l’Union européenne sont terminées. Les objectifs ont été atteints dans tous les domaines, a annoncé vendredi le gouvernement helvétique. Le paraphe officiel de l’accord, qui vise à actualiser les relations commerciales entre Berne et les pays européens, est prévu pour le printemps 2025. Le Parlement suisse en discutera en 2026 et plusieurs référendums pourraient être organisés. A la suite de l’échec de l’accord-cadre en 2021, le gouvernement suisse a opté pour une approche sectorielle afin de garantir l’accès au marché intérieur européen. Les résultats des négociations sont conformes aux intérêts de la Suisse dans les 12 domaines, ont indiqué les autorités vendredi. En ce qui concerne la libre circulation des personnes, la Suisse pourra maintenir une immigration adaptée aux besoins de l’économie. L’accord comprend une clause de sauvegarde et les salaires seront protégés. La Suisse pourra également protéger ses intérêts dans les domaines des transports terrestres, de l’agriculture et de l’électricité. À partir du 1er janvier 2025, les chercheurs et les chercheuses suisses auront accès à la quasi-totalité des appels d’offres des programmes européens d’Horizon Europe. En contrepartie, la Suisse s’est engagée à verser 130 millions de francs par an au fonds de cohésion de l’UE pour les années 2025 à 2029. Pour les années 2030 à 2036, ce versement annuel passera à 350 millions de francs. L’aboutissement des négociations est une «étape importante pour la stabilisation et le développement des relations entre la Suisse et l’UE», a déclaré la présidente de la Confédération Viola Amherd. Il s’agit d’un «pas en avant commun sur la voie bilatérale», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, vendredi à Berne. «La solution trouvée est dans l’intérêt des deux parties.» Le débat politique est désormais lancé, a déclaré Viola Amherd. Le Parlement et le peuple vont maintenant «assumer les rôles principaux». Les processus démocratiques prennent du temps, a-t-elle ajouté. «Ils ne sont pas toujours faciles, mais ils obtiennent de très bons résultats en termes de légitimité.» Les principales formations politiques du pays ont réagi à la clôture des négociations. La gauche se montre sceptique, voire critique; l’UDC y est opposée; et les autres partis saluent le résultat, mais avec prudence. Le suivi de RTS Lien externe

Le détail des mesures prévues dans les nouveaux accords Suisse-UE Lien externe (RTS)

(RTS) La Suisse et l’UE ont conclu leurs négociations pour de futurs accords bilatéraux (swissinfo) En savoir plus Effondre

Keystone / Martial Trezzini Des années de mauvaise gestion ont conduit à l’effondrement de la grande banque suisse Credit Suisse. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la Commission d’enquête parlementaire. Peu avant la disparition de Credit Suisse, ce sont plutôt les affaires d’espionnage d’anciens cadres supérieurs de la banque qui ont fait les gros titres. Selon la Commission d’enquête parlementaire (CEP), c’est le travail déficient de ces managers, rémunérés à coups de millions, qui est responsable de l’effondrement de Credit Suisse en mars 2023 ayant mené à son rachat par son concurrent UBS. Mais l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) est également mise à mal dans le rapport. Elle a certes exercé son activité de surveillance de manière intensive, mais cela n’a eu qu’un effet limité. «Ainsi, malgré de nombreuses mesures d’application et les avertissements correspondants de la Finma, le Credit Suisse a enchaîné les scandales», peut-on lire dans le rapport. Enfin, la commission d’enquête constate également que le flux d’informations entre les autorités a été parfois insuffisant et que la législation «too big to fail» a été développée de manière trop hésitante. Elle reconnaît toutefois aux autorités le mérite d’avoir évité une crise financière mondiale en mars 2023. L’article de RTS Lien externe

Notre analyse de la session d’hiver des Chambres fédérales En savoir plus Effondre

Plus Discussion Modéré par: Samuel Jaberg Comment les événements politiques ou économiques récents ont-ils influencé votre confiance dans le gouvernement suisse? Alors qu’elle était habituellement connue à l’étranger pour le degré de confiance élevé dont jouissent ses autorités, la Suisse est en train de traverser une crise de confiance. Comment l’expliquez-vous? Participez à la discussion 26 J'aime Voir la discussion

Chaîne du Bonheur Cette semaine a été marquée par le lancement de la collecte de dons de la Chaîne du Bonheur, qui veut ainsi lutter contre la maltraitance des enfants dans le monde entier. Prenons l’exemple du Bangladesh. C’est l’un des pays où le nombre de mariages d’enfants est le plus élevé. Le travail des enfants y est également très répandu. Notre journaliste Giannis Mavris s’est récemment rendu dans le pays pour se faire une idée des défis sur place. La Chaîne du Bonheur – bras humanitaire de la SSR, maison-mère de SWI swissinfo.ch – a organisé une semaine de solidarité pour récolter des dons.Lien externe Ils serviront à financer des projets visant à protéger les enfants contre les violences et les abus. Des initiatives qu’a pu observer notre collègue Giannis. Ce dernier affirme: «Malgré les difficultés, le Bangladesh est un pays incroyable et nous avons beaucoup à apprendre de la résilience de ses habitants. Les projets que nous avons visités – le résultat d’une société civile forte – en sont la preuve: les gens trouvent toujours des moyens d’améliorer leurs conditions de vie.» Nos reportages au Bangladesh: Sortir de la pauvreté grâce à l’éducation: le travail des enfants au Bangladesh

Violence des gangs et mariages arrangés: l’enfance est courte pour les Rohingyas

Briser le cycle de l’exploitation sexuelle: la maison close de Daulatdia En savoir plus Effondre

Keystone / Christian Beutler Un sondage montre qu’une interdiction des téléphones portables dans les écoles suisses aurait de bonnes chances d’aboutir. Pour les enseignants et les enseignantes, les téléphones portables en classe sont une source d’irritation depuis des années. La France et l’Italie ont déjà introduit des interdictions. Un sondage, réalisé par l’institut de recherche Sotomo à la demande de la Maison des générations de Berne, montre désormais qu’en Suisse 82% des personnes interrogées sont favorables à une interdiction des téléphones portables à l’école. Les auteurs de l’étude interprètent ce large soutien comme une prise de conscience croissante des avantages et des risques des technologies numériques. Les comportements addictifs, les problèmes de concentration et les interactions sociales perturbées cristallisent ces craintes, en particulier concernant les jeunes. Beaucoup souhaiteraient également interdire le réseau social de partage de vidéos Tiktok. Toutefois, le soutien est un peu plus faible: 68% des personnes sondées y seraient favorables. Détail intéressant, les parents d’adolescents sont les moins favorables à une telle interdiction. Le sujet de SRF Lien externe (en allemand) En savoir plus Effondre

La Suisse insolite

SWI swissinfo.ch / Christoph Balsiger

Connaissez-vous la chèvre à bec? Ou la «Huttenwybli»? Non? Alors il est grand temps que vous découvriez une coutume ancestrale qui a lieu depuis des siècles à la fin de l’année dans le village de Meiringen, dans l’Oberland bernois, et ses environs.

L’Ubersitz (qui ne se prononce jamais avec un Ü!) est devenu un pôle d’attraction pour la région. Les gens y bravent le froid et la fatigue pendant plusieurs jours et nuits. Du 25 au 30 décembre, les habitants et habitantes des villages de la vallée du Hasli transforment la nuit en jour en faisant retentir cloches de vaches et tambours.

Pour en savoir plus sur cette coutume, consultez cet article de notre rubrique dédiée à la Suisse insolite:

Plus

Plus L’Ubersitz, une coutume suisse qui met une vallée en émoi Ce contenu a été publié sur Les habitants et habitantes du Haslital perpétuent la coutume ancestrale de l’Ubersitz pendant la semaine du Nouvel An. lire plus L’Ubersitz, une coutume suisse qui met une vallée en émoi

L’image de la semaine

Keystone / Gaetan Bally

Restons dans le Haslital. Pour mettre en service le nouveau barrage de Spitallamm, tout au fond de la vallée, il a fallu vider le lac d’Oberaar. Une bonne occasion de contrôler le clapet d’étranglement de 30 tonnes (au centre de la photo) et l’ensemble de la conduite d’eau blindée qui passe sous le lac du Grimsel depuis le lac de retenue jusqu’à la centrale électrique Grimsel 1. Durant l’hiver 2024-2025, toutes les installations qui sont normalement immergées seront contrôlées et réparées.

La Semaine prochaine

Keystone / Martial Trezzini

La session parlementaire étant terminée, la semaine à venir sera placée sous le signe des festivités autour du sapin de Noël.

Trois anniversaires seront à fêter. Le premier sera le 23 décembre, date de la mise en service du premier téléski du monde, à Davos en 1934. Il s’agissait d’un téléski avec des archets en forme de J ne pouvant tirer qu’une seule personne. Lors de sa première saison, le téléski a permis à 70’000 personnes de gravir la montagne. Mais l’idée d’un moniteur de ski a permis de doubler la capacité de l’installation – avec comme effet secondaire la création de nombreux nouveaux couples s’étant rencontrés sur les remontées mécaniques. Il s’agit de l’archet en forme de T, tel qu’on le connaît aujourd’hui encore, qui permet à deux personnes de remonter les pistes en même temps.

Le jeudi 26 décembre marquera le 20e anniversaire d’un triste événement: le tsunami en Asie du Sud-Est. Un tremblement de terre de magnitude 9,3 avait déclenché des vagues géantes dévastatrices dans l’océan Indien. Elles ont fait plus de 230’000 morts dans 13 pays. Parmi eux se trouvaient 113 Suisses et Suissesses. Chaque année, le 26 décembre, les victimes du tsunami sont commémorées dans les pays concernés.

Et le 26 décembre encore, cela fera 25 ans que l’ouragan Lothar a balayé la Suisse. 14 personnes ont perdu la vie dans cette tempête qui a fauché 14 millions de mètres cubes de bois. Les dégâts ont été estimés à 1,35 milliard de francs.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/dbu