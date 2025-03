Opacité au sein du système de santé le plus cher d’Europe 

La clinique Gut a écrit à l’émission «Kassensturz» de la télévision publique alémanique SRF:

«Nous regrettons fortement que l’intervention n’ait pas donné le résultat escompté pour la patiente. En ce qui concerne le diagnostic, les informations orales et écrites données à la patiente sur l’opération et les risques qui en découlent, nous apprécions les faits de manière différente. (…) Nous aurions nous aussi espéré un meilleur processus de guérison, mais nous sommes convaincus que nous disposons de l’expertise nécessaire pour de telles interventions et que nous avons traité à tout moment la patiente conformément à l’état actuel de la science, de la pose du diagnostic jusqu’au suivi.

Nous ne pouvons pas donner d’autres informations en raison de la procédure en cours et vous remercions de votre compréhension.»