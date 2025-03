Intransparenz im teuersten Gesundheitssystem Europas 

Mehr

Psychische Gesundheit: Steckt die Schweiz in einer Krise?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die neusten Zahlen zeigen einen Anstieg an psychischen Erkrankungen. Kann man von einer Krise in der Schweiz sprechen?

Mehr Psychische Gesundheit: Steckt die Schweiz in einer Krise?