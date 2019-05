La lutte que mènent les travailleurs du monde entier depuis le 19 e siècle a permis d’instaurer de nombreux acquis sociauxLien externe : limitation de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, jours de repos obligatoires, congés payés, droit à la retraite, assurance-chômage, etc. Le 1 er mai est l’occasion de commémorer cette histoire ouvrière, de dénoncer des dysfonctionnements et de réclamer de nouvelles avancées. Les revendicationsLien externe d’aujourd’hui portent souvent sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, la sécurité des retraites et la stabilité des salaires.

Pourquoi manifester le 1er mai? Marie Vuilleumier 01. mai 2019 - 07:00 La Fête du travail célèbre depuis 130 ans les luttes ouvrières et les acquis sociaux. Les temps ont changé, mais les revendications sont toujours là. Explications. De quoi parle-t-on? Le 1er mai est considéré dans de nombreux pays du monde comme la Fête du travail. Ce jour est marqué par de nombreuses manifestations organisées par les syndicats, afin de réclamer le maintien et le renforcement des acquis sociaux. Des rassemblements sont prévus un peu partout en Suisse. Quoi de neuf?1er mai 2019: les différents syndicats organisent plus de 60 événements dans toute la Suisse. Au programme: cortèges, discours, débats, projections de films, repas ou concerts. Le slogan de cette année est «Plus pour vivre», grâce à une hausse des salaires, une égalité entre femmes et hommes ainsi qu’une limitation des primes d’assurance-maladie. 1er mai 2018: des milliers de personnes ont manifesté en Suisse pour exiger que l’égalité salariale entre femmes et hommes devienne enfin réalité. Le rassemblement le plus important a eu lieu à Zurich avec la présence de 13'000 personnes. Et si on creusait un peu?Quelle est l’origine des manifestations du 1er mai? Il faut remonter aux luttes ouvrières de la fin du 19e siècle. Le 1er mai 1886, des dizaines de milliers de travailleurs entament un mouvement de grève aux États-Unis pour réclamer une limitation du temps de travail. Cette date a été choisie par la Fédération américaine du travail car il s’agit du premier jour comptable pour les entreprises. Le 3 mai, la police ouvre le feu sur un groupe de manifestants aux usines McCormick à Chicago, tuant trois personnes. Le lendemain, un rassemblement de protestation est organisé. Une bombe explose au milieu des policiers, qui tirent alors sur la foule. Bilan: des dizaines de morts et des centaines de blessés. Huit individus considérés comme des anarchistes sont arrêtés et quatre d’entre eux seront pendus. Mais les véritables auteurs de la bombe ne seront jamais démasqués. Le congrès socialiste international réuni à Paris en 1889 décide de commémorer l’événement, en proclamant chaque 1er mai Journée internationale des travailleurs. Depuis quand le 1er mai est-il célébré en Suisse? Depuis 1890. La Suisse est l'un des rares pays européens à n'avoir pas connu d'interruption de cette tradition. À l’origine, les travailleurs défilaient dans les localités aux sons des fanfares et en brandissant des banderoles avec leurs revendications. Suivait une partie officielle avec des discours et parfois le vote de résolutions, puis une partie purement récréative. Le 1er mai est-il un jour férié? En Suisse, le 1er mai n’est pas considéré comme un jour férié au niveau national. Mais plusieurs cantons ont introduit une journée de congé pour célébrer celle que l’on nomme aujourd’hui «Fête du travail»: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura, Neuchâtel, Tessin, Soleure (dès midi), Schaffhouse, Argovie, Thurgovie, Zurich. Le 1er mai est considéré comme jour férié officiel par l’Union européenne et une grande majorité de ses pays membres. La journée internationale des travailleurs est célébrée dans de nombreuses nations sur tous les continents. À quoi sert le 1er mai? La lutte que mènent les travailleurs du monde entier depuis le 19e siècle a permis d’instaurer de nombreux acquis sociaux: limitation de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, jours de repos obligatoires, congés payés, droit à la retraite, assurance-chômage, etc. Le 1er mai est l’occasion de commémorer cette histoire ouvrière, de dénoncer des dysfonctionnements et de réclamer de nouvelles avancées. Les revendications d’aujourd’hui portent souvent sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, la sécurité des retraites et la stabilité des salaires.