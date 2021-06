«Swiss authentic shop»: à peine né, déjà enterré?

Keystone / Sigrid Gombert

Il y a quelques mois, La Poste suisse a lancé le Swiss authentic shop – une boutique en ligne qui permet aux Suisses de l’étranger de se faire livrer des produits typiquement suisses dans les principaux pays de résidence de la Cinquième Suisse. Mais après à peine neuf mois d’existence, le portail est fermé pour l’été.

Les réactions des Suisses de l’étranger face au Swiss authentic shopLien externe sont variables. Elles vont de la consternation: «30 francs de port pour 2 sachets de Willsauer Ringli! Vous plaisantez?!!!», à l’engouement: «J’ai passé commande à Noël. Un membre de ma famille m’a dit ‘Tu as un paquet venant de Suisse sur le pas de la porte’. Ça n’a pas de prix!».

Le dernier né des sites de vente pour les Suisses de l’étranger est en ligne depuis l’automne 2020. Et étonnamment, il s’agit d’un service proposé par La Poste suisse. On peut y lire: «Swiss Authentic Shop est un projet d'innovation de La Poste suisse visant à tester l'exportation d’authentiques produits suisses à des coûts transparents.»

Contactée par SWI swissinfo.ch, La Poste déclare que l’idée de ce projet est née du constat qu’il n’existait pas encore d’offre adéquate sur le marché qui permette l’exportation de véritables produits suisses à destination de l’étranger.

Une offre limitée pour l’instant

Afin de connaître la viabilité d’une telle plateforme, elle a mandaté la société d’études de marché Ipsos pour réaliser une étude auprès de 400 Suisses de l’étranger au printemps 2020. 80% des personnes interrogées se sont déclarées intéressées par l’achat de produits suisses. L’enquête a également fourni des informations sur les produits que les clients souhaiteraient acquérir et sur le montant moyen qu’ils seraient prêts à dépenser.

Dans un premier temps, le Swiss authentic shop desservait six pays: France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre et États-Unis. Puis le Canada est venu s’ajouter à la liste. «Mais pourquoi pas le Portugal?», demande une Suissesse de l’étranger. «Et pourquoi pas l’Autriche ou l’Irlande? C’est tellement bizarre», déplore un autre. Pour La Poste, «l’objectif est de créer un secteur de croissance rentable», c’est pourquoi elle limite actuellement l’offre en termes de produits et de pays.

Une autre question revient à plusieurs reprises dans les commentaires, celle de la langue. En effet, la plateforme n’est à ce jour disponible qu’en anglais. De l’avis de La Poste, le groupe cible du shop est plus facilement atteignable en langue anglaise, mais elle n’exclut pas de proposer ce dernier dans d’autres langues s’il devient pérenne.

Avenir incertain

Car pour l’instant, le projet est «en phase d’incubation dans le laboratoire de La Poste», selon cette dernière. Sur les trois phases qu’il comporte, il en est à la deuxième, qui vient de prendre fin plus tôt que prévu. La Poste indique: «La deuxième phase pilote devait se dérouler jusqu'à la fin du mois de juin. Comme nous disposions de suffisamment de clients pour l’analyse commerciale, nous avons décidé d'arrêter cette deuxième phase le 11 juin.»

C’est ainsi que, depuis samedi, les clients du Swiss authentic shop se retrouvent face à ce message: «Nous n'acceptons plus de commandes. Nous avons besoin de prendre le temps, pendant les mois d'été, de réévaluer la rentabilité et la façon dont nous pouvons faire évoluer l'entreprise.» Alors, le glas sonnerait-il déjà pour le Swiss authentic shop?

Swiss authentic shop

«Cette décision n'a pas encore été prise», déclare Silvana Grellmann, porte-parole de La Poste. «Après chaque phase, nous évaluons les résultats et décidons si nous passons à la phase suivante. C'est la même chose ici: Si la deuxième phase s'avère être un succès, nous entamerons la troisième phase pilote.»

La Poste essaie donc de déterminer si le besoin révélé par l’étude Ipsos peut conduire à un modèle commercial lucratif. L’évaluation finale devrait se faire à la fin de l’année 2021, pour autant qu’elle entame la troisième phase.

Il faut dire que La Poste n’est pas la seule à s’être engagée dans la brèche des produits destinés aux Suisses de l’étranger. Depuis 2016, le site My Swiss WorldLien externe, créé par deux frères zurichois, propose une large gamme de produits suisses, avec des frais de livraison moins élevés que le Swiss authentic shop. Il existe également un système d’abonnement qui permet de recevoir partout dans le monde une «box» Lien externepar mois avec des produits suisses. D’autres sites internet, à l’instar de Swiss made directLien externe ou encore Swiss foodLien externe, offrent des prestations similaires.

Depuis son lancement, la plateforme de La Poste a reçu des commandes de tous les pays ciblés par son offre, mais également de la part de personnes qui vivent en Suisse et ont de la famille ou des amis à l’étranger. Elle indique avoir expédié plus de 60 colis rien qu’aux États-Unis en octobre et décembre 2020. De manière générale, la plupart des commandes proviennent de ce pays.

Quel intérêt?

De prime abord, il faut reconnaître qu’une plateforme qui propose d’envoyer des produits suisses à l’international ne semble pas faire partie des attributions de La Poste. Mais elle y trouve aussi un intérêt. D’une part, tous les colis qui transitent par elle lui rapportent de l’argent. D’autre part, contribuer au développement du commerce électronique transfrontalier peut s’avérer bénéfique en termes d’image et de collaborations futures.

Quant aux marques présentes sur le site, le Swiss authentic shop leur permet d’atteindre des clients dans le monde entier et ainsi de se faire connaître à l’échelle internationale. Au début du projet, La Poste a directement démarché les entreprises. Mais, selon sa porte-parole, «au fur et à mesure que la nouvelle de notre projet se répandait, certaines nous ont également contacté. Actuellement, nous avons même une liste d'attente de partenaires potentiels qui pourraient imaginer travailler avec nous.»

La Poste n’a pas souhaité communiquer si le site de vente en ligne a d’ores et déjà été rentable durant certaines phases.