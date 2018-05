But atteint! Bruno Kaufmann, correspondant de swissinfo.ch et #DearDemocracy en matière de démocratie internationale, est de retour d’un périple de 200 jours qui lui a permis de prendre le pouls de la démocratie et de la participation citoyenne dans le monde entier. Il revient avec toute une série d’histoires colorées – bonnes et mauvaises.

Prise du pouls démocratique mondial Urs Geiser (texte) et Helen James (édition des photos) 31. mai 2018 - 09:56 But atteint! Bruno Kaufmann, correspondant de swissinfo.ch et #DearDemocracy en matière de démocratie internationale, est de retour d’un périple de 200 jours qui lui a permis de prendre le pouls de la démocratie et de la participation citoyenne dans le monde entier. Il revient avec toute une série d’histoires colorées – bonnes et mauvaises. Lors de son tour du monde, l’expert helvético-suédois de la démocratie a fait escale dans cent villes situées sur les cinq continents et vingt pays. Sur place, Bruno Kaufmann a rencontré des militants, des indépendantistes, les journalistes locaux, des moines bouddhistes, des maires, des diplomates de haut rang, des douaniers curieux et bien d’autres personnes encore, plus intéressantes les unes que les autres. Alors que les scientifiques et les commentateurs parlent d’un déclin de la démocratie libérale dans le monde, Bruno Kaufmann a découvert en fait le contraire: un monde rempli de développements encourageants et de réalisations peu connues. La plupart de ces événements se déroulent au niveau local et régional, c’est-à-dire loin des grands titres. Les villes et les provinces réalisent des progrès là où la démocratie est souvent en crise voire en échec au niveau national. Conclusion de Bruno Kaufmann: le niveau local est devenu la véritable base de la démocratie moderne. Nous avons représentés les 200 jours du #ddworldtour de Bruno Kaufmann en vingt étapes. Indication: les liens mènent aux articles – en anglais – que Bruno Kaufmann a publiés dans le journal de voyage qu’il a régulièrement tenu pour swissinfo.ch et #DearDemocracy.