Cet incendie intervient alors que la Suisse est soumise à une forte canicule. Depuis plusieurs semaines, les températures dépassent les 30°C. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a averti de risques d'incendie sur tout le territoire national. Ces risques n'ont même jamais été aussi élevés depuis 30 ans. L'espoir vient des pluies annoncées pour la fin de journée jeudi, qui devraient participer à calmer la situation. Reste que jusqu'ici, l'OFEFP déplore peu d'incendies cette année. En effet, la population est très disciplinée et les lois visant à protéger la forêt sont systématiquement appliquée, note l'office fédéral. Le même office précise aussi qu'incendier volontairement des forêts pour créer des zones constructibles est inutile en Suisse. La loi prévoit en effet que les surfaces touchées ne changent pas d'affectation. La forêt détruite se régénère naturellement ou fait l'objet d'un reboisement.

Incendie de forêt au-dessus de Loèche 14. août 2003 - 09:03 Un incendie a dévasté 450 hectares de forêts dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus de Loèche, en Valais. La situation semble dorénavant sous contrôle. Au total, 260 habitants ont dû être évacués. Les Forces aériennes survolent la zone sinistrée sans relâche depuis le début de la matinée, a indiqué jeudi le commandant des pompiers Dominik Schnyder. Pas moins de 250 pompiers sont engagés au sol pour éteindre les foyers qui persistent. L'un d'eux a été légèrement blessé et hospitalisé. Le village d'Albinen est désormais protégé des flammes. Mais la situation pourrait changer, a déclaré le conseiller d'Etat (exécutif) Wilhelm Schnyder. «Le problème est que nous attendons du vent. Ce qui pourrait s'avérer très dangereux, vu la sécheresse du moment», a indiqué à swissinfo Gabi Nanzer, une journaliste locale. Selon MétéoSuisse, un vent de 40 à 45 km/h pourrait en effet se lever, ce qui risque d'attiser les flammes. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat valaisan a demandé l'aide de l'armée, qui a répondu favorablement. Une troupe de 125 hommes sera sur place dans l'après-midi. Leur présence est prévue pour trois à cinq jours. Manoeuvre délicate Jeudi matin, les trois hélicoptères de type Lamas d'Air-Zermatt ont été rejoints par deux Super Puma de l'armée. Chaque Lama peut déverser entre 700 et 800 litres d'eau sur les brasiers contre 2000 litres pour chaque Super Puma. L'eau est puisée dans trois lacs à La Souste. Trois Alouettes III de l'armée sont affectés à des missions logistiques. Il s'agit d'une manœuvre délicate, a précisé le chef du service de la sécurité civile et militaire, David Schnyder. La présence de trop d'appareils dans un périmètre restreint peut en effet s'avérer dangereuse, notamment pour les hommes au sol. La route menant à Loèche-les-Bains a été fermée au trafic. Cause encore indéterminée Le feu s'est déclaré mercredi soir vers 20h00 près de Loèche pour une raison encore indéterminée. Selon un membre de la police cantonale valaisanne, un mégot de cigarette pourrait toutefois être à l'origine de l'indendie. Il s'est rapidement propagé en raison du vent, par endroits jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Au moins 450 ha de forêts et de broussailles ont été ravagés, selon la police cantonale. Vers 23h00, l'avancée rapide du feu a nécessité l'évacuation de plusieurs centaines de personnes à Loèche, Wyler et surtout Albinen. La station de communication de Brentjong a, elle, été sécurisée. Sous contrôle Vers 03h00 du matin, les flammes n'étaient plus qu'à une dizaine de mètres des premières maisons de Loèche. «Le feu qui couve en plusieurs endroits a continué de gagner du terrain lentement, mais la situation est en grande partie sous contrôle», a indiqué dans la nuit déjà Pierre-Martin Moulin, porte-parole de la police valaisanne. Sur place, le conseiller d'Etat Thomas Burgener a qualifié la situation d'inquiétante. Les dégâts à l'environnement sont énormes, a-t-il indiqué, malgré l'intervention rapide des pompiers. Une maison d'habitation a été détruite et plusieurs autres sont menacées. Contexte à risque Cet incendie intervient alors que la Suisse est soumise à une forte canicule. Depuis plusieurs semaines, les températures dépassent les 30°C. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a averti de risques d’incendie sur tout le territoire national. Ces risques n'ont même jamais été aussi élevés depuis 30 ans. L'espoir vient des pluies annoncées pour la fin de journée jeudi, qui devraient participer à calmer la situation. Reste que jusqu'ici, l'OFEFP déplore peu d'incendies cette année. En effet, la population est très disciplinée et les lois visant à protéger la forêt sont systématiquement appliquée, note l'office fédéral. Le même office précise aussi qu'incendier volontairement des forêts pour créer des zones constructibles est inutile en Suisse. La loi prévoit en effet que les surfaces touchées ne changent pas d'affectation. La forêt détruite se régénère naturellement ou fait l'objet d'un reboisement. swissinfo et les agences En bref - Plusieurs pays européens sont confrontés à des incendies. Notamment l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal. - Au Portugal, le feu a détruit 250'000 hectares des forêts et tué 16 personnes. - Dans la région de Loèche, 450 hectares sont partis en fumée.