CHEOPS est un télescope spatial, dont l’acronyme anglais signifie «CHaracterizing ExOPlanet Satellite» (satellite de caractérisation des exoplanètes). Contrairement à d’autres missions dédiées à la recherche de nouvelles planètes hors de notre système solaire, CHEOPS pointe vers des étoiles lumineuses déjà connues pour héberger des planètes.

Ce contenu a été publié le 27 octobre 2020 - 13:59

Michele Andina Cinéaste documentaire et d’animation bernois, Michele a étudié le cinéma à la Haute école des arts de Zurich. Il travaille comme journaliste vidéo pour swissinfo.ch depuis 2004 et s’intéresse particulièrement au développement de nouveaux formats vidéos pour les appareils mobiles, combinant animation et style documentaire. En savoir plus sur l’auteur.e | Multimedia

CHEOPS utilise la photométrie de très haute précision pour observer les planètes en orbite autour de leur étoile et déterminer avec précision leur rayon. En combinant le rayon avec la masse des planètes, qui a déjà été estimée, les scientifiques peuvent tirer des conclusions sur la composition de ces exoplanètes; si elles sont rocheuses comme la Terre ou plutôt faites de gaz comme Jupiter.

CHEOPS est une mission conjointe de l’Agence spatiale européenne et de la Suisse, dirigée par l’Université de Berne. Spécialiste des instruments, Andrea Fortier travaille au Centre pour l’espace et l’habitabilité de l’Université de Berne depuis la phase de planification et a suivi tout le développement du télescope. Dans cette vidéo, elle donne un aperçu du fonctionnement du CHEOPS et de ce que l’équipe s’attend à trouver.

Le télescope CHEOPS a commencé son voyage dans l’espace le 18 décembre 2019. Huit mois plus tard, les scientifiques ont publié leurs premiers résultats: une analyse approfondie de l’exoplanète WASP-189b, une planète une fois et demie plus grande que Jupiter. Mais l’équipe souligne que ce n’est qu’un début; les scientifiques s’attendent à faire d’autres découvertes dans les années à venir.