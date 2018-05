Et voici comment faire!

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 11:43 18. mai 2018 - 11:43

Le 18 mai 1968, le premier parcours de fitness en plein air du monde, mieux connu sous son nom suisse de Parcours Vita, a ouvert ses portes à Zurich.

L'idée d'un parcours a germé lorsqu'une société de gymnastique masculine a décidé de commencer à s'entraîner dans la forêt en utilisant des obstacles naturels, tels que des souches d'arbres et des billes de bois. Mais les travailleurs forestiers dégageaient les chemins et les sportifs retrouvaient leur parcours démantelé. Ils ont donc proposé de créer un sentier de conditionnement physique permanent ou un parc. L'idée a été acceptée et le sentier a trouvé un sponsor, une compagnie d'assurance du nom de Vita (aujourd'hui Zurich Assurance).

Il existe aujourd’hui 499 Parcours VitaLien externe en Suisse. Le parcours moyen s'étend sur environ deux kilomètres et compte 15 stations équipées de divers appareils d'exercice. Les exercices proposés à chaque arrêt favorisent la force, l'endurance et l'agilité. Ceux-ci ont été simplifiés au cours des 50 ans d'histoire des parcours, afin de permettre aux familles et aux non-athlètes de pourvoir en tirer eux aussi profit.

En 1993, la Fondation «Parcours Vita» a été créée. Tous les deux ans, elle vérifie la sécurité et la stabilité des parcours. Les communes – ou parfois aussi des organisations privées – sont responsables de l'entretien du parcours situé sur leur territoire. L’assurance Zurich fournit les fonds pour l'équipement et la construction des parcours.

