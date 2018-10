Photo book Eloge de l'Invisible by Patrick Gilliéron Lopreno

Après «Voyage en Suisse», le photographe genevois Patrick Gilliéron Lopreno poursuit ses pérégrinations dans les périphéries d’une Suisse iconique avec son «Eloge de l’invisible». Un ouvrage bilingue enrichi par la rencontre aussi improbable que réussie avec l’écrivain, éditeur et polémiste Slobodan Despot, auteur de la préface.



Ils ne se sont jamais vus mais la rencontre a bien eu lieu. Lopreno le gauchiste et le droitiste Despot communient dans le regard qu’ils portent sur le paysage suisse, sa spiritualité écornée par la modernité. Ils se retrouvent aussi dans leur rejet des étiquettes et des modes, ainsi que leur soif de liberté.

«Antimoderne, antilibéral, antisystème», comme l’a qualifiéLien externe Le Temps, Slobodan Despot s’est pleinement retrouvé dans l’ouvrage de Lopreno dont la mise en page et la qualité d'impression rappelle les livres d'art d'antant: «Un livre de photographies en soi est un geste de résistance. A quoi? A la massification d’abord (…) La photographie, qui fut d’abord un artisanat hautement scientifique, est devenue un art, un témoignage et un langage avant de se noyer dans la publicité, puis dans l’épouvantable démocratisation du smartphone», écrit, en préface, cet ancien collaborateur et directeur, brièvement, des fameuses éditions de L’Âge d’Homme fondées par son compatriote Vladimir Dimitrijević.



«Je me suis remémoré tout l’historique de la photographie en contemplant les épreuves de Patrick Gilliéron Lopreno», ajoute ce grand amateurLien externe de la «camera obscura».



Révolte contre le monde moderne



L’auteur et romancier – «Valais mystique », «Le miel» - se reconnaît aussi dans l’approche développée par le photographe genevois dans son 3eopus. «C’est bête comme une lapalissade. L’invisible de Lopreno, c’est ce qui n’est pas visible. Mais qui est perçu quand même, comme un souffle, comme une réalité spirituelle.»



Et de conclure son préambule, vibrant: «L’œil de Patrick Gilliéron Lopreno est une révolte contre le monde moderne à lui tout seul. Il parvient à donner des formes et des couleurs aux réalités métaphysiques. Comment appelle-t-on un philosophe qui pense avec la lumière? Un photosophe?»

Patrick Gilliéron Lien externeLoprenoLien externe nous donne sa réponse: «Nous avons effectivement une vision commune, celle qui sort de ses livres que j’ai dévorés et de ses références littéraires qui me parlent également beaucoup.»



Patrick Gilliéron Lopreno, ELOGE DE L’INVISIBLE/LOB DES UNSICHTBAREN, Till Schaab EditionLien externe, Octobre 2018

