Une activiste du net prône une utilisation plus consciente de nos données

Nikki Böhler est une activiste et le visage d’une communauté cyber politique en pleine expansion. Elle veut que les gens soient plus conscients de l’importance de leurs données et qu’ils soient au clair sur les traces qu’ils laissent sur Internet. Mais cette jeune activiste de 29 ans réclame aussi plus de transparence en matière de données, afin que les données anonymisées déjà disponibles puissent être utilisées pour le bien commun.

Ce contenu a été publié le 17 janvier 2022 - 10:20

La série Offensiv digital (offensive numérique) de la télévision publique alémanique SRF dresse le portrait de cinq personnes innovantes qui suivent leur propre voie dans le monde numérique et marquent ainsi la société de leur empreinte. (SRF/swissinfo.ch)