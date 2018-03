Nouvel exploit de Simon Ammann

Après sa première victoire en Coupe du monde, le week-end dernier à Holmenkollen, Simon Ammann avait annoncé que la limite des 200 m n'était plus un but pour lui, mais une certitude. Il a tenu parole sur le plus grand tremplin du monde. Lors des entraînements en vue des épreuves de Coupe du monde à Planica (Slovénie), le double champion olympique s'est littéralement envolé pour effectuer un saut de 218 m. L'envol le plus long de la journée a toutefois été réalisé par le Slovène Robert Kranjec avec 222,5 m. Simon Ammann est ainsi devenu le 66e sauteur de l'histoire à dépasser les 200 m. Il a même pris place dans la liste des top ten, où il côtoie Martin Schmit au 9e rang. swissinfo avec les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Nouvel exploit de Simon Ammann 21. mars 2002 - 21:35 Le jeune héros des JO de Salt Lake City continue de surprendre. Il est devenu, jeudi, le premier Suisse de l'histoire à franchir le cap des 200 m en saut à ski. Après sa première victoire en Coupe du monde, le week-end dernier à Holmenkollen, Simon Ammann avait annoncé que la limite des 200 m n'était plus un but pour lui, mais une certitude. Il a tenu parole sur le plus grand tremplin du monde. Lors des entraînements en vue des épreuves de Coupe du monde à Planica (Slovénie), le double champion olympique s'est littéralement envolé pour effectuer un saut de 218 m. L'envol le plus long de la journée a toutefois été réalisé par le Slovène Robert Kranjec avec 222,5 m. Simon Ammann est ainsi devenu le 66e sauteur de l'histoire à dépasser les 200 m. Il a même pris place dans la liste des top ten, où il côtoie Martin Schmit au 9e rang. swissinfo avec les agences