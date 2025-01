Aujourd’hui en Suisse

Il y a 10 ans, la Suisse commandait six drones Hermes 900 auprès du constructeur israélien Elbit Systemes pour 250 millions de francs. Un achat qui faisait briller les yeux des militaires. Aujourd’hui, le système de dégivrage des appareils n’est toujours pas opérationnel, révèle la radiotélévision romande RTS. Conséquence: ils sont interdits de vol lorsque du givre est annoncé, soit environ deux mois par année en Suisse. Le problème avait déjà été mis au jour en 2020, mais depuis c’est le statu quo.

Ce n’est pas le seul problème des drones israéliens. L’entreprise suisse d’armement RUAG est censée les doter d’un système d’évitement automatique, qui n’est (lui non plus) pas opérationnel. Ils pourraient donc entrer en collision avec un oiseau, révélait il y a un mois la radiotélévision alémanique SRF. Alors qu’une mise en service était annoncée pour 2019, les drones n’ont pour l’instant volé qu’à des fins d’essai et de formation en Suisse.

Le projet d’achat des drones est également critiqué par le Contrôle fédéral des finances. Dans un rapport publié mercredi, il dénonce «des objectifs trop ambitieux, une planification et un pilotage lacunaires, une gestion insuffisante des risques et de la qualité». Lors que la ministre de la Défense Viola Amherd a annoncé sa démission, au moins sept autres projets d’armement et d’informatique du département sont en grandes difficultés.

