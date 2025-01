Heute in der Schweiz

Der argentinische Präsident will Europa wieder zu alter Grösse verhelfen oder „make the West great again“, indem er den „Wokismus“ bekämpft, wie er in Davos erklärte. Es handle sich dabei um das „Krebsgeschwür“ unserer Zeit, sagte er, bevor er eine Liste all dessen Übeltaten aufzählte. LGBT+-Rechte, Abtreibung, Gleichstellung von Mann und Frau, Klimaschutz und Migrationspolitik mussten dran glauben.

Die Augen der Welt sind nun auf Washington gerichtet, von wo aus Donald Trump zu der globalen Wirtschafts- und Finanzelite spricht, die sich seit Montag im Bündner Ferienort versammelt hat. Seine Rede wird 45 Minuten dauern und eine Frage-und-Antwort-Runde beinhalten. Die Diskussion könnte lebhaft werden, da der US-Präsident seinen wichtigsten Handelspartnern mit Zollerhöhungen und verstärktem Protektionismus droht.

Die Schweizer Bundesräte sind auch hinter den Kulissen des WEF aktiv. Nach der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit Thailand sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin, dass die Gespräche mit der neuen US-Regierung um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Schweiz beginnen könnten. Die Verhandlungen zwischen den USA und der Schweiz waren unter Joe Biden unterbrochen worden, während Donald Trump sie in seiner ersten Amtszeit wieder aufgenommen hatte.