Une collection exceptionnelle de bijoux ayant appartenu à des têtes couronnées est mis en vente mercredi à Genève par la maison Sotheby’s. Parmi ces joyaux, l’attention se porte plus particulièrement sur ceux de la reine de France Marie-Antoinette, guillotinée en 1793.

Ce diadème à fleurs de lys datant de 1912 fait partie des bijoux des plus précieux mis en vente. (Daniel Leal-Olivas / AFP)

La collection de bijoux mis aux enchères provient de la Maison de Bourbon-Parme. Outre des bijoux de Marie-Antoinette, elle comprend aussi des pièces ayant appartenu au roi de France Charles X, aux archiducs d’Autriche et aux ducs de Parme. Au total, cent bijouxLien externe sont mis en vente.

Une vente hors-normes

Une telle vente est totalement hors-normes. Avant la mise aux enchères à Genève, la collection a été présentée dans plusieurs villes du monde: Londres, Hong Kong, Dubaï, Singapour et Taïpei.

«Il s'agit de l'une des collections de bijoux royaux les plus importantes jamais apparue sur le marché et chacune de ses pièces est imprégnée d'histoire, commente Daniela MascettiLien externe, vice-présidente du Département de Haute Joaillerie de Sotheby's en Europe. Demeuré à l'abri des regards, jamais vu en public, cet extraordinaire ensemble offre un aperçu fascinant de la vie de cette famille au cours des siècles passés.»

Parmi les plus belles pièces figurent un pendant en diamants avec une perle naturelle d'une taille exceptionnelle estimé entre 1 et 2 millions de dollars, une paire de pendants d'oreilles, et un collier composé d'une centaine de perles naturelles, estimé entre 200’000 et 300’000 dollars.

Destin tragique

Portrait de Marie-Antoinette. (Photo Josse/Leemage /AFP)

Ce sont les bijoux ayant appartenu à Marie-Antoinette qui attirent le plus l’attention. «La romance, la magie et l'universalité associées à Marie-Antoinette tiennent au fait qu'elle représente la sophistication de l'Ancien Régime», selon Andres White Correal, directeur des bijoux de Sotheby's. Il compare l'épouse de Louis XVI à Cléopâtre et à Lady Di.

Le destin tragique de la reine participe aussi à cette fascination. Fille de l’impératrice d’Autriche et épouse du roi de France Louis XVI, Marie-Antoinette a été emportée par la Révolution française.

Avant de tenter de fuir la France avec Louis XVI et ses enfants, elle avait envoyé ses bijoux à Bruxelles, puis ceux-ci avaient été transmis à des proches en Autriche. Le couple royal a été guillotiné et leur fils Louis XVII est mort en captivité. Seule rescapée de la Révolution française, leur fille, Marie-Thérèse de France, a été libérée en décembre 1795. A son arrivée à Vienne, l'empereur d'Autriche lui avait remis les bijoux de sa mère, précieusement conservés.



La Suisse et l’Ancien Régime La Confédération helvétique a entretenu des rapports assez cordiaux avec la Royauté française. Les deux pays avaient signé une paix perpétuelle à Fribourg en 1516, un an après la défaite des Confédérés face au roi François Ier à Marignan. Dès cette date, la Confédération helvétique s’est retrouvée dans le giron de la France. L’ambassadeur de France, établi à Soleure, était un personnage particulièrement important sur la scène politique helvétique. Durant l’Ancien Régime, les cantons ont constamment fourni des troupes d’élite au roi de France, notamment pour sa garde personnelle. Lors de la prise du palais des Tuileries par les révolutionnaires, le 10 août 1792, environ 600 des 950 gardes suisses qui protégeaient Louis XVI et Marie-Antoinette ont d’ailleurs perdu la vie. La France républicaine a finalement envahi la Confédération helvétique en 1798, ce qui a également mis fin à l’Ancien Régime sur le territoire suisse.

swissinfo.ch avec les agences

