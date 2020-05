Dieser Inhalt wurde am 4. Mai 2020 11:10 publiziert

Stimmenzählende an der Arbeit im Wahlbüro. Bei den Thurgauer Wahlen ins Kantonsparlament kam es im Frauenfelder Wahlbüro zu einem mutmasslichen Fall von Fälschung (Themenbild aus der Stadt Zürich). (Dominic Steinmann/Keystone)

Im Schweizer Kanton Thurgau herrscht eine akute Demokratiekrise: Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem Fall von mutmasslicher Manipulation der Wahlen ins Kantonsparlament von Mitte März. Laut der Grünliberalen Partei landeten 6400 ihrer Stimmen bei der Schweizerischen Volkspartei. Ein Wahlprofi spricht vom grössten Betrugsfall der letzten Jahre. Sind Lehren zu ziehen?

Der Vorwurf, den die Grünliberale Partei (GLP) erhebt, ist happig: Ein Mitglied des Wahlbüros in Frauenfeld, dem Hauptort des kleinen Kantons Thurgau, habe bei der Auszählung 100 Wahllisten der ökologisch-liberal ausgerichteten Mittepartei für die rechtskonservative SVP verbucht.

Danach habe die Person aus dem Archiv mit den aufbewahrten Wahllisten 100 Listen der GLP verschwinden lassen und durch solche der SVP ersetzt (zum Ablauf des mutmasslichen Betrugs siehe Box am Schluss).

Lokalpresse auf der Höhe ihrer Aufgabe

Die GLP legte Beschwerde gegen das offiziell beglaubigte Wahlresultat ein. Auch forderte sie die SVP auf, ihren durch die Manipulation gewonnenen Sitze an die GLP zurückzugeben. Doch diese lehnte ab. Infolge der zunehmenden Evidenz auf Wahlfälschung, nicht zuletzt durch die Thurgauer Zeitung, die beinah täglich neue Einzelheiten ans Tageslicht bringt, reichte die Thurgauer Staatskanzlei Strafanzeige ein.

Schon bei der Bekanntgabe der Wahlresultate stutzte Andreas Schelling, der Sekretär der GLP Thurgau und Präsidenten der GLP des Bezirks Frauenfeld. Was seinen Argwohn und denjenigen seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter erregte: Das Verhältnis der unverändert eingelegten Wahllisten zu jenen, welche die GLP-Wählerschaft verändert in die Urnen legte, hatte sich auffällig verändert.

"Es gab im Wahlkreis Frauenfeld ein Missverhältnis, das uns sofort ins Auge stach." Andreas Schelling

Half Corona-Abstandsregel mit?



"Es gab im Wahlkreis Frauenfeld ein Missverhältnis, das uns sofort ins Auge stach", sagt Schelling." In allen anderen Thurgauer Gemeinden dagegen war das Verhältnis in der üblichen Bandbreite.



Für Schelling und die GLP dient dieses Zahlenverhältnis als Plausibilitätskontrolle, die klar für einen Wahlbetrug spreche.

Den Verlust für die GLP infolge der Wahlfälschung beziffert er auf 6400 Stimmen. "Aus der Apfelrepublik Thurgau ist definitiv eine Bananenrepublik geworden", sagt Andreas Schelling.



Schelling vermutet: "Das Abstandsgebot von zwei Metern zwischen Personen, das auch für die Kontrolleure in den Thurgauer Wahlbüros galt, könnte eine Rolle gespielt haben."

Staatsanwalt gefordert

Der Fall beschäftigt nun den Thurgauer Staatsanwalt Stefan Haffter. In der Ermittlung hatte er als erstes die Resultate in Frauenfeld persönlich überprüft – laut Thurgauer Zeitung sieben Kisten, gefüllt mit Wahlzetteln. Dabei kam er auf dasselbe Ergebnis wie das offizielle der Staatskanzlei.

Doch auch für Haffter steht mittlerweile fest, dass es im Frauenfelder Wahlbüro nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Nun bereitet er die Einvernahmen der involvierten Personen im Wahlbüro vor, mit denen er Anfang Mai loslegen will, sagt der oberste Ermittler des Thurgaus gegenüber swissinfo.ch. Dabei handelt es sich um 90 Personen.

Es droht grosser Imageschaden



"Sollten sich die Vorwürfe der Manipulation im gemachten Umfang bestätigen, würde das für den Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld einen immensen Imageschaden bedeuten." Stefan Haffter

Ergebnisse stellt der Staatsanwalt ab Mitte Mai in Aussicht. Der Zeitdruck ist gross, tritt doch das neue Thurgauer Kantonsparlament erstmals am 20. Mai zusammen. Erstes Traktandum: Genehmigung der Wahlergebnisse vom 15. März. Angesichts der laufenden Ermittlungen ist es aber fraglich, ob der Rat am Traktandum festhalten kann.

Zum Verfahren äussert sich Haffter nicht, sagt aber: "Sollten sich die Vorwürfe der Manipulation im gemachten Umfang bestätigen, würde das für den Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld einen immensen Imageschaden bedeuten."

Wahlprofi: "Plumpe" Methode



Von der grössten bekannten Wahlmanipulation in der Schweiz der letzten Jahre spricht Silvano Moeckli, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Universität St. Gallen. Moeckli war während 30 Jahren als internationaler Wahlbeobachter auf der ganzen Welt im Einsatz und kennt sämtliche Schliche der Wahlfälschung aus dem effeff.

Den Fall von Frauenfeld hält er für "recht plump". Denn aufgrund der Trendbewegungen der Parteien, die allgemein bekannt sind, sei eine Plausibilitätsprüfung möglich. Abweichungen liessen sich relativ leicht ermitteln. "Daher stufe ich das Vorgehen der Täterschaft in Frauenfeld als relativ unbedarft ein", sagt Moeckli.

Für ihn stehen drei Thesen im Vordergrund: vorsätzlicher Betrug zugunsten der SVP; Betrug, um die SVP zu diskreditieren sowie ein menschlicher Fehler.

Bei Papierwahl kein grösserer Betrug möglich

Um besser zu verstehen und aufzuklären, was sich in Frauenfeld am Abend des 15. März abspielte, schlägt er vor, "das ganze Prozedere im Wahlbüro von den Protagonisten nachspielen zu lassen".

"Top-Down-Betrug im grösseren Stil halte ich bei Papierwahlen für kaum möglich." Silvano Moeckli

Ist eine Verschwörung nach dem "Frauenfelder Modell" möglich, um Kantonswahlen dermassen zu fälschen, dass sogar Mehrheiten kippen könnten? Moeckli verneint. "Top-Down-Betrug im grösseren Stil halte ich bei Papierwahlen für kaum möglich. Dies im Gegensatz zum E-Voting, wie beispielsweise Wahlen in Nigeria oder in Venezuela zeigten." Denn bei elektronischen Wahlen sei die Skalierbarkeit des Betrugs gegen oben offen.

"Wahlen darum nur mit Papier und Stift!", lautet sein Credo. Zugleich warnt der Experte vor einer Überreaktion mit neuen, schärferen Wahlgesetzen in den 26 Kantonen und den 2202 Gemeinden der Schweiz. Auch Neuwahlen hält er nicht für angezeigt.

"Ich bin gegen eine Verschärfung der Regeln aufgrund eines Extremfalls. Vielmehr müssen die bestehenden Regelungen strikt umgesetzt werden." Etwa mit der konsequenten Durchmischung der Wahlausschüsse mit Mitgliedern von linken bis rechten Parteien, die sich gegenseitig kontrollierten.

"Es ist manchmal gut, wenn sich ein Fall von Manipulation ereignet. Denn die Aufarbeitung ruft die Normen zur korrekten Abwicklung der Wahlen wieder in Erinnerung", sagt Moeckli.

So lief der mutmassliche Betrug ab Umfang: 6400 Stimmen; 200 Wahllisten à je 32 Parteistimmen. Indiz: Das Verhältnis der unverändert eingelegten GLP-Wahllisten zu den veränderten Listen. Normalerweise beträgt es plus/minus 1:1 In Frauenfeld betrug es für die GLP 1:10 (27 unveränderte, 283 veränderte Listen). 1. Betrug: 100 GLP-Wahllisten wurden der SVP zugeschrieben. Indiz:"Laufzettel". Es sind dies Strichlisten, auf denen die Stimmenzählenden für jede Parteistimme einen Strich machen. Sie sind ein Hilfsmittel bei der Auszählung und werden von zwei Wahlhelfenden unterschrieben. In Frauenfeld besteht eine Differenz zwischen den Laufzetteln und dem offiziellen Resultat im Umfang von 3200 Stimmen. Rechtliche Frage: haben unterschriebene Strichlisten den rechtlichen Status eines Protokolls? 2. Betrug: Der oder die Täter tauschten im Archivraum 100 unveränderte Wahllisten der GLP gegen solche der SVP aus (3200 Stimmen). Infobox Ende

