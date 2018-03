Dieser Inhalt wurde am 1. März 2018 14:30 publiziert 01. März 2018 - 14:30

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea sind Geschichte. Die Schweizer Sportwelt ist zufrieden. Jetzt treibt das Wallis die Idee voran, Gastgeber bei den Spielen im Jahr 2026 zu werden. Eine guter Plan?

Für die Schweiz waren die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ein Erfolg. Fünfmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze: die Schweiz holte so viele Medaillen wie vor dreissig Jahren in Calgary.

Beflügelt dies bei den Schweizerinnen und Schweizern den olympischen Gedanken?

Vor einem Jahr entschied Swiss Olympic, dass mit «Sion 2026» eine Kandidatur für Olympische Winterspiele 2026 in der Schweiz lanciert werden soll. Im Juni stimmt das Wallis darüber ab. Doch schon jetzt erhitzt die Debatte die Gemüter in der Schweiz. swissinfo hat in Arth-Goldau bei Passanten die #wochenfrage gestellt: Ist es eine gute Idee, die Olympischen Spiele in der Schweiz austragen zu wollen? Und was würde dies für das Land bedeuten?

