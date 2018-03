Ein Reporter interviewt Spielerinnen des FC Zürich (dunkle Trikots) und des FC Heuried am 14. Juni 1968. (Keystone)

Das Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Heuried wurde auf einem Sportplatz neben dem Hallenstadion in Zürich-Oerlikon ausgetragen. (Keystone)

Fussballerinnen laufen auf das Spielfeld. (Keystone)

Warten am Spielfeldrand vor dem Spiel. (Keystone)



Photo gallery of the history of Swiss women's football.