Die Säuglingsstation im Kinderspital Zürich 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Eleonore Cramer (1844-1866), Schirmherrin des Kinderkrankenhauses. (Archiv Kinderspital) Eine Kinderstation im ersten Stock des Krankenhauses. Das Datum des Fotos ist unbekannt. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Die Waschküche des Krankenhauses im Jahr 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

Unter der Obhut der Krankenschwestern erholen sich junge Patienten 1935 bei schönem Wetter auf der Terrasse des vierten Stockwerks des Krankenhauses. (Creative commons/Baugeschichtliches Archiv)

Nicht das beliebteste Kinderzimmer: der Zahnarztstuhl in der Poliklinik - Teil des Zürcher Kinderspitals, 1939. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Die Kinderstation im ersten Stock des Hauptgebäudes im Jahre 1906. (Archiv Kinderspital) Das Pathologielabor des Krankenhauses im Jahre 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Eine Krankenschwester nimmt neue Patienten auf. Eltern und Kinder warten darauf, vom Arzt behandelt zu werden. (Archiv Kinderspital) Ein Auditorium im Erweiterungsbau des Krankenhauses. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

Das Kinderspital Zürich, 1920. (Archiv Kinderspital)

An image gallery about the Children's Hospital in Zurich.