この記事を印刷する 他言語で配信中：4 他言語で配信中：4 他言語で配信中：4 英語 (en)Following the path of William England スペイン語 (es)Buscando los lugares de William England 仏語 (fr)A la recherche des lieux de William England ポルトガル語 (pt)Em busca dos lugares de William England ウィリアム・イングランドの軌跡を追って このコンテンツは2019/10/16 8:30に配信されました 2019-10-16 08:30 ウィリアム・イングランドの軌跡を追った芸術家アラン・アルペンフェルトさんの撮影秘話。本文記事はこちら （独語からの翻訳・鹿島田芙美） タグ 経済 文化 暮らし 関心事 環境 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア