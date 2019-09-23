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スイスの政治

証言 「場所が足りない」　アルベール・バラさん

フランス語圏スイスのイェニシェとシンティを代表するアルベール・バラさんは、移動型民族を送る人々がスイスで直面する困難について語る。

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（仏語からの翻訳・上原亜紀子）

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