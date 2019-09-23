この記事を印刷する 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 独語 (de)"Die Stellplätze sind häufig voll" スペイン語 (es)"Los terrenos a menudo están llenos" 仏語 (fr)«Les terrains sont souvent tous pleins» 伊語 (it)"Le aree sono spesso tutte occupate" ポルトガル語 (pt)"Os terrenos quase sempre estão ocupados" ロシア語 (ru)Альберт Барра о трудной жизни швейцарских цыган 中国語 (zh)“场地总是到处满员” 証言 「場所が足りない」 アルベール・バラさん Marie Vuilleumier このコンテンツは2019/09/23 8:30に配信されました 2019-09-23 08:30 フランス語圏スイスのイェニシェとシンティを代表するアルベール・バラさんは、移動型民族を送る人々がスイスで直面する困難について語る。本文はこちら （仏語からの翻訳・上原亜紀子） タグ 社会 政治 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア