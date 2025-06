Trabalho infantil não é problema apenas da indústria do chocolate

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é responsável por duas convenções sobre a exploração do trabalho infantil: a Convenção nº 138 sobre Idade Mínima e a Convenção nº 182 sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil. Ambas fornecem diretrizes claras sobre as tarefas que as crianças podem ou não realizar. Os países são livres para adaptar as diretrizes às suas próprias configurações nacionais e cabe a cada governo decidir o que se qualifica como trabalho de risco, embora isso torne difícil para auditores e certificadores decidir onde exatamente traçar a linha entre o permitido e o proibido.

A exploração do trabalho infantil (child labour) refere-se às atividades infantis que privam as crianças de sua infância, de seu potencial e de sua dignidade, e que são prejudiciais a seu desenvolvimento físico e mental. É o trabalho mental, física, social ou moralmente perigoso e prejudicial às crianças; e/ou aquele que interfere em sua vida escolar. As crianças são mais vulneráveis do que os adultos, porque seus corpos e mentes ainda estão crescendo e se desenvolvendo, e elas podem sofrer danos físicos e mentais duradouros ao realizar tarefas ou trabalhar em condições perigosas e não apropriadas para sua faixa etária. É por isso que algumas tarefas e condições de trabalho são proibidas de serem executadas por crianças.

Exemplos de trabalho infantil são, por exemplo: um menor de 18 anos que realiza uma tarefa perigosa, como pulverizar pesticidas ou carregar uma carga pesada, manusear objetos pontiagudos ou operar máquinas perigosas, como classificadores ou moedores de café; uma criança em idade de escolarização obrigatória que falta à escola para participar da colheita junto da família; ou uma criança de 13 anos que trabalha mais de 14 horas por semana na fazenda da família; ou uma criança com menos de 12 anos que realiza tarefas leves em uma fazenda que não é da sua família.

A execução de determinadas atividades pelas crianças, por outro lado, é permitida por lei. Em algumas circunstâncias, as crianças têm permissão para trabalhar, mas só podem realizar tarefas específicas, que sejam adequadas à idade, não afetem negativamente sua saúde ou desenvolvimento e não interfiram na vida escolar.

Exemplos desse tipo de atividade permitida para crianças são: um jovem de 17 anos que realiza tarefas não perigosas em uma fazenda, tais como semear ou plantar; um adolescente de 13 anos que realiza tarefas leves por menos de 14 horas por semana após o horário escolar, tais como separar grãos sob a supervisão de um adulto; um jovem de 12 anos que ocasionalmente realiza tarefas leves em casa ou na fazenda, como varrer ou alimentar as galinhas, após o horário escolar.