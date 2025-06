Efeitos do aquecimento global de 1,5°C na Suíça e no mundo

Lago da Gruyère, no oeste da Suíça, abril de 2020. Laurent Gillieron / Keystone

Em 2024 corremos o risco de ultrapassarmos pela primeira vez o limiar simbólico de 1,5°C de aquecimento global. Entenda por que este limite importa e de que maneira ultrapassá-lo pode mudar a vida na Terra e na Suíça, um país já fortemente afetado pelo aumento das temperaturas.

Nosso planeta sofreu em 2023 com o ano mais quente desde que as medições começaram em meados do século XIX.Link externo Algumas previsões sugerem que um novo recorde de calor poderá ser alcançado em 2024: o limiar de 1,5°C, limite estabelecido pela comunidade internacional, poderá ser ultrapassado durante todo o ano.

“Esta é uma notícia muito ruim. Podemos atingir o aquecimento de 1,5 grau mais cedo do que o esperado”, disse Samuel Jaccard, climatologista da Universidade de Lausanne, à SWI swissinfo.ch.

Prevê-se que as temperaturas aumentem em 2024, não só devido às emissões de gases com efeito de estufa causadas pelo homem, mas também como resultado do El Niño, um fenómeno climático cíclico que resulta num forte aquecimento das águas do Oceano Pacífico.

De onde vem o limite de 1,5°C?

Em 2015, quase todos os países do mundo, incluindo a Suíça, assinaram o Acordo Climático de Paris, o primeiro tratado universal e juridicamente vinculativo com objetivo de reduzir as emissões. Os Estados estabeleceram uma meta para limitar o aquecimento global médio “bem abaixo de 2°C” em comparação com os níveis pré-industriais (que se baseiam na média de 1850-1900), visando um aumento máximo de 1,5°C.

O limite de aquecimento de até dois graus vem de uma série de estudos científicosLink externo, alguns datados da década de 1970, que concluíram que um superior a esta faixa resultaria em uma situação sem precedentes para os humanos. As consequências não só prejudicariam a flora e a fauna da Terra, mas também seriam catastróficas para os seres humanos. Os países adotaram oficialmente o limite de dois graus na Conferência sobre Alterações Climáticas de Cancún, em 2010, acreditando que era ambicioso, mas alcançável.

Mas nos anos que se seguiram, os países mais vulneráveis às alterações climáticas, especialmente os pequenos Estados insulares, apelaram a uma revisão desta meta, argumentando que viveriam condições insustentáveis mesmo antes de o limiar de dois graus ser atingido. Em 2015, com base nas últimas evidências científicas disponíveis, o limite seguro foi reduzido para 1,5°C.

Por que 1,5°C é considerado um limite crítico?

Um relatório especialLink externo do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) publicado em 2018 sublinhou a importância de limitar o aquecimento global a 1,5°C para preservar a integridade do sistema climático e reduzir os riscos associados ao aumento das temperaturas.

De acordo com Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático, a meta de 1,5°C não é comparável às metas de outras negociações políticas, sobre as quais podem ser feitos compromissos. Um aumento de 1,5°C não é um número arbitrário ou político, mas um limite planetário, disse ele ao GuardianLink externo.

Isto não significa que ultrapassar o limite em um décimo de grau causará o fim do mundo. Mas limitar o aquecimento tanto quanto possível pode reduzir a probabilidade de mudanças irreversíveis no clima e, portanto, no planeta.

Um aquecimento de 1,5°C é preferível a um de 1,6°C, e cada décimo de grau evitado reduz o risco de nos aproximarmos de pontos sem retorno, como o derretimento do gelo da Antártica Ocidental, diz Sonia Seneviratne, climatologista e professora no instituto federal suíço de tecnologia ETH Zurich.

Exceder 1,5°C significa falhar um dos dois objetivos do Acordo de Paris?

O limite já foi excedido diversas vezes, mas por períodos limitados (alguns dias ou semanas). Em 2023, quase metade dos dias foram mais quentes em mais de 1,5°C em comparação com a era pré-industrial. Durante dois dias de novembro, o aquecimento ultrapassou dois graus pela primeira vez desde que existem medições.

Aumento da temperatura global em 2023 em comparação com a média do período pré-industrial (1850-1900). C3S/ECMWF

Mesmo que o mundo exceda o aquecimento anual de 1,5°C em 2024, isso não significa que tenhamos ultrapassado o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, como sublinha o sistema europeu de monitorização climática por satélite Copernicus. Na verdade, as metas do tratado internacional referem-se a um período de 20 anos e, de acordo com os cenários mais prováveis do IPCC, o momento da ultrapassagem oficial de 1,5°C – calculado como o ponto médio deste período de 20 anos – ocorrerá na primeira metade da década de 2030.

Quais seriam as consequências de um aquecimento de 1,5°C?

Temos de reduzir drasticamente as emissões se quisermos manter viva a meta de 1,5°C. Até 2030, teremos que diminuir 43% das emissões em relação aos níveis de 2019, de acordo com estimativas do IPCCLink externo.

Caso contrário, eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e fortes precipitações, vão ocorrer com mais frequência. Por exemplo, a frequência de ondas de calor extremas, ou seja, aquelas que ocorriam uma vez em cada cinquenta anos no final do século XIX, aumenta quase nove vezes num cenário de 1,5°C.

Estes acontecimentos excepcionais e catástrofes naturais causarão um número crescente de vítimas em todo o mundoLink externo e resultarão na perda de biodiversidade. Também reduzirão o rendimento das colheitas e levarão mais pessoas a migrar, buscando terras mais protegidas do aumento do nível do mar.

O gráfico abaixo ilustra os impactos na população e nos ecossistemas do aquecimento global de 1,5°C e 2°C, respectivamente.

Kai Reusser / swissinfo.ch

Quais seriam os impactos na Suíça?

A Suíça já é fortemente afetada pelas alterações climáticas, com longos períodos quentes e secos no verão, geleiras inexoravelmente derretidas e invernos com pouca neve. Nos últimos anos, o país “antecipou fenômenos extremos que poderiam piorar e se tornar mais difundidos no futuro próximo”, segundo Erich Fischer, pesquisador do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas do instituto federal de tecnologia ETH Zurique e coautor dos relatórios do IPCC.

A Suíça tem um clima continental e não pode se beneficiar do efeito de arrefecimento dos oceanos. Também está localizada em latitudes médias. Em geral, as regiões localizadas perto dos pólos sofrem mais efeitos de aquecimento do que aquelas localizadas no equador. A neve e o gelo também desempenham um papel: quando derretem, a superfície exposta reflete menos luz solar e absorve mais calor, contribuindo para o aumento das temperaturas.

Na Suíça, o limiar de 1,5°C foi ultrapassado na virada do milênio e o aquecimento médio para o período 2013-2022 foi de 2,5°C, quase o dobro da média global, de acordo com o Gabinete Federal de Meteorologia e Climatologia.

Conteúdo externo

Um aquecimento global de 1,5°C corresponderia aproximadamente a três graus de aquecimento na Suíça. Neste cenário, o derretimento dos glaciares alpinos irá acelerar e haverá menos neve em altitudes mais baixas. Em geral, choverá menos no verão – quando a agricultura mais precisa de água – e mais no inverno, explica Jaccard, da Universidade de Lausanne.

Jaccard ressalta que todos nós já passamos por eventos climáticos extremos, seja uma onda de calor ou uma tempestade devastadora como a que atingiu a cidade de La Chaux-de-Fonds, no oeste da Suíça, em julho do ano passado.

“Com a multiplicação destes eventos extremos, começamos a ver impactos mensuráveis e tangíveis que afetam a vida cotidiana”, diz ele. Jaccard refere-se, por exemplo, ao aumento da mortalidade durante as ondas de calor ou ao aumento dos preços de alguns alimentos devido à seca.

Mas não é tarde demais para evitar o pior cenário. No seu último relatório de síntese, o IPCC aponta múltiplas opções “viáveis e eficazes” para reduzir as emissões e garantir um futuro habitável na Terra.

Edição: Sabrina Weiss/fh

Adaptação: Clarissa Levy