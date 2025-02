Suíça se prepara para a era do transporte sem motorista

A PostBus testou o primeiro ônibus automatizado em Sion, na Suíça, em 2016. Manuel Lopez

Veículos autônomos, controlados por softwares em vez de motoristas, estão autorizados a transitar nas estradas suíças a partir de março deste ano. Quais serão os impactos dessa decisão? Será que veremos uma enxurrada de carros autônomos nas estradas do país?

10 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Após anos de testes controlados, o governo suíço concluiu que, em determinadas condições, os veículos autônomos podem atender aos pré-requisitos de segurança para as estradas (veja abaixo).

+ Suíça autoriza o uso de carros autônomos em rodovias

O transporte autônomo é bem-vindo pelas autoridades suíças, pois pode trazer melhorias para o sistema de transporte público, além de ser um possível antídoto para engarrafamentos e acidentes causados por motoristas desatentos. Muitos outros países ao redor do mundo chegaram à mesma conclusão.

A SWI swissinfo.ch analisa a posição da Suíça em relação ao transporte autônomo e até onde a chegada de veículos sem motorista pode nos levar.

O que mudará nas estradas suíças em março?

Em dezembro de 2024, o governo aprovou uma nova fase da introdução gradual de veículos sem motorista.

+ Leia sobre o avanço lento e constante dos ônibus sem motorista na Suíça

A partir de 1º de março de 2025, os carros poderão circular nas rodovias suíças usando sistemas de direção assistida. Esses sistemas permitem que o veículo dirija e controle a velocidade e a frenagem de forma autônoma. Os motoristas, no entanto, devem estar sempre prontos para retomar o controle em caso de necessidade.

Os cantões terão autoridade para aprovar determinadas rotas para os veículos autônomos que operam sem um motorista humano, sendo apenas monitorados remotamente por um centro de controle. De modo geral, esses veículos serão ônibus, táxis e vans de entrega.

+ Aeroporto de Zurique testa ônibus autônomos para funcionários

O estacionamento autônomo, sem a presença do motorista, será permitido em zonas e estacionamentos específicos.

“As fronteiras do transporte autônomo na Suíça foram ampliadas”, disse Bettina Zahnd, chefe de segurança de tráfego rodoviário do grupo de consultoria EBP Switzerland.

Como a Suíça se compara a outros países?

Projetos-piloto de veículos autônomos e atualizações na legislação também ocorreram em vários países do mundo, inclusive na maioria dos Estados europeus.

A China e alguns estados e cidades dos Estados Unidos foram pioneiros na introdução de veículos que operam sem um motorista humano (a chamada automação de Nível 4, veja o quadro abaixo).

Em 2020, a Waymo se tornou a primeira operadora a receber permissão para operar táxis sem motorista em Phoenix. Dois anos depois, a Baidu recebeu autorização para operar sua frota nas cidades chinesas de Wuhan e Chongqing.

Mostrar mais

Mostrar mais A estrada para a regulamentação de carros autônomos Este conteúdo foi publicado em Quando os carros começam a dirigir eles mesmos, até que ponto eles devem ser capazes de explicar suas ações? Um órgão da ONU coloca essa questão e outras ao público. ler mais A estrada para a regulamentação de carros autônomos

Desde então, ambos os países têm visto uma expansão de diferentes frotas autônomas em suas cidades.

Nos últimos dois anos, Japão, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Alemanha também emitiram licenças para veículos de Nível 4 circularem em vias públicas.

Desde que concedeu licenças à Swisscom e à Swiss Post em 2015Link externo, o governo suíço vem concedendo permissões para testes de veículos sem motorista, sempre sob rigorosas condições de segurança.

Após uma revisão da Lei de Trânsito Rodoviário em 2023, as autoridades federais agora se sentem confortáveis para permitir uma maior variedade de mobilidade autônoma nas estradas.

Quais são os próximos passos na Suíça?

Os 26 cantões da Suíça assumirão a responsabilidade de coordenar os sistemas de transporte autônomos juntamente com o tráfego regular de veículos.

“Estamos entrando em uma etapa de transição para entender o que essa portaria significa na prática. Uma coisa é ver o que significa no papel, mas, quando as ideias são colocadas em prática, a realidade pode ser um pouco diferente”, disse Martin Neubauer, estrategista-chefe da Associação Suíça de Mobilidade Autônoma (SAAM).

Bettina Zahnd concorda que ainda há muito a aprender na próxima fase do transporte autônomo. “Isso abre caminho para realizar projetos-piloto mais avançados, com veículos realmente autônomos, visando ganhar experiência sobre como eles operam dentro da topografia, ruas, sinalização e fluxos de tráfego na Suíça”, disse ela.

Mostrar mais

Mostrar mais Ônibus sem motorista na Suíça avança, mas com muitas paradas Este conteúdo foi publicado em Nos últimos cinco anos, vários tipos de veículos autônomos, incluindo ônibus, apareceram nas estradas suíças. ler mais Ônibus sem motorista na Suíça avança, mas com muitas paradas

“A tecnologia de transporte autônomo na Suíça é atualmente uma opção perfeita para melhorar os serviços de transporte público em regiões remotas. Provavelmente, ainda teremos que esperar vários anos antes de ver uma redução nos congestionamentos e acidentes”, acrescentou Zahnd.

Neubauer, líder no projeto PostBus – projeto que visa introduzir ônibus sem motorista no sistema de transporte público –, diz que a Suíça tem prioridades diferentes das de outros países.

“O foco não é tanto nos táxis e transportes de aplicativo, como em São Francisco, mas em veículos que permitem o maior número possível de passageiros”, disse ele.

Os carros sem motorista dominarão as ruas suíças?

Ainda levará muitos anos até que os carros sem motorista se tornem comuns ou ameacem ultrapassar o número de veículos convencionais.

“Até 2030, talvez tenhamos cerca de 100 veículos autônomos de Nível 4 nas vias públicas suíças”, prevê Neubauer. “Em 2035, esse número pode aumentar para alguns milhares de veículos. Provavelmente, não veremos transportes totalmente autônomos de Nível 5 até 2035, no mínimo”.

Isso se deve à necessidade de aprender sobre o impacto dessa tecnologia nas estradas antes de os fabricantes de automóveis estarem dispostos a fazer grandes apostas em carros autônomos.

Atualmente, as montadoras chinesas e norte-americanas lideram a corrida na produção de frotas de veículos autônomos, enquanto suas concorrentes europeias estão ficando para trás na produção de veículos elétricos. Elas podem ter dificuldades para acompanhar o ritmo da concorrência no setor de veículos autônomos.

Outro possível obstáculo é a aceitação pública de veículos sem motorista.

Uma pesquisa realizada em 2017 pela EBP em nome da Associação Suíça de Telecomunicações sugeriu que há uma aceitação ampla de sistemas que auxiliam os motoristas, mas que a maioria esmagadora dos entrevistados não vê sentido em veículos sem motorista.

Os hábitos da população suíça também podem influenciar o número de pessoas que irão optar por carros sem motorista em suas viagens particulares, disse Zahnd.

“Não acho que o público esteja esperando ansiosamente por carros autônomos sem motorista”, disse ela. “Em carros, as pessoas não trabalham em seus laptops como fazem nos trens. A Suíça tem um sistema de transporte público muito bom. Então, se as pessoas querem trabalhar durante o trajeto, elas usam o trem em vez do carro”.

Quais são os prós e os contras do transporte autônomo?

“Os veículos autônomos tornarão o tráfego rodoviário mais seguro, melhorarão o fluxo do trânsito e permitirão a utilização mais eficiente das estruturas disponíveis”, diz um relatório do Transport of the Future 2060 publicado pelo Ministério dos TransportesLink externo em 2020.

Otimizar a capacidade rodoviária da Suíça se tornou uma tarefa ainda mais essencial depois que os eleitores rejeitaram os planos do governo de expandir a rede de rodovias em novembro passado.

Os veículos sem motorista também poderiam melhorar o transporte público, especialmente em áreas remotas, fornecendo serviços de transporte de ida e volta das estações de trem, prevê o relatório.

Além disso, espera-se que o uso de sistemas de direção autônomos reduza o número de acidentes de trânsito causados por erro humano.

Mas o relatório também aponta algumas possíveis desvantagens dos veículos autônomos. “Os veículos autônomos reduzirão, embora não eliminem totalmente, a necessidade de motoristas de veículos pesados, ônibus e táxis”, diz o relatório Transport of the Future. E o efeito desejado de promover o compartilhamento de carros poderia afetar negativamente as vendas de automóveis, reduzindo o número de veículos nas ruas.

Os níveis de direção autônoma A SAE International, um órgão dos EUA que elabora padrões técnicos, desenvolveu uma classificação para descrever sistemas de automação em veículos. Nível 0: Sistemas que fornecem alertas ou frenagem automática de emergência para auxiliar o motorista, mas não o substituem. Nível 1: Sistemas que fornecem direção ou suporte de velocidade e frenagem para o motorista, que permanece no volante. Nível 2: Recursos que oferecem suporte à direção, à velocidade e à frenagem simultaneamente enquanto o motorista que permanece no volante (automação parcial). Nível 3: Direção autônoma em condições limitadas. O motorista deve estar pronto para assumir o controle quando solicitado. Nível 4: Totalmente autônomo sem motorista, mas somente em áreas aprovadas e com supervisão humana remota. Nível 5: O veículo é totalmente autônomo e opera sozinho sem nenhuma assistência humana.

Edição: Virginie Mangin/fh

(Adaptação: Clarice Dominguez)