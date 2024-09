Pesquisadores suíços revelam como os órgãos envelhecem

Os pesquisadores suíços querem retardar os processos de envelhecimento Keystone-SDA

Pesquisadores suíços descobriram por que certos órgãos envelhecem mais rápido do que outros. Os resultados foram publicados na terça-feira na revista científica Cell. Os pesquisadores esperam usar suas descobertas para retardar o processo de envelhecimento.

1 minuto

De acordo com o estudo realizado por pesquisadores das Universidades de Genebra e Berna e do Hospital Inselspital, a razão para a taxa diferente de envelhecimento é que o controle de erros não é realizado igualmente em todas as células.

De acordo com os pesquisadores, certas áreas do DNA em células que se dividem com pouca frequência, como as células do fígado, raramente são verificadas quanto a erros. Como resultado, defeitos ocultos no DNA podem se acumular, o que acaba levando ao envelhecimento dos órgãos. As células de órgãos como a pele se dividem mais rapidamente e, portanto, são examinadas com mais frequência em busca de defeitos.

Os pesquisadores agora querem usar essas descobertas para estudar como certos aspectos do envelhecimento podem ser evitados, conforme escreveram as universidades envolvidas em um comunicado à imprensa.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

