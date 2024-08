Suíça lidera a Europa em gastos com pesquisa

Os países membros da UE gastaram um total de €123,7 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Keystone / Gaetan Bally

A Suíça gastou pouco menos de € 915 (CHF856) per capita em pesquisa e desenvolvimento em 2023, o maior valor da Europa. O gasto médio per capita na União Europeia (UE) foi de cerca de 275 euros.

Entre os países membros da UE, Luxemburgo (€ 647) liderou os gastos per capita em pesquisa e desenvolvimento, seguido pela Dinamarca (€ 552) e Alemanha (€ 529), de acordo com o Eurostat, o órgão de estatísticas da UE. Dois países fora da UE, Islândia (751 euros) e Noruega (677 euros), também gastaram mais per capita do que Luxemburgo, mas menos do que a Suíça.

No geral, os países membros da UE gastaram um total de €123,7 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. A Alemanha foi responsável por cerca de um terço (€ 44,7 bilhões), seguida pela França (€ 18,3 bilhões) e pela Itália (€ 13,4 bilhões).

Os EUA gastaram mais do que a UE em pesquisa e desenvolvimento no ano passado, com uma despesa total de 187 bilhões de euros, de acordo com dados do Eurostat. O gasto total da Suíça foi de 8,1 bilhões de euros, o que a torna a sexta maior da Europa.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

