Ouro e diplomacia: como a Suíça usou seu papel de refino para influenciar negociações tarifárias com os EUA

Com a Suíça atuando como um dos maiores centros globais de refino de ouro, o metal precioso se tornou uma peça central nas negociações comerciais com os Estados Unidos — e analistas suíços destacam que os fluxos de ouro distorcem os dados econômicos, alimentando um debate complexo sobre tarifas, estatísticas comerciais e soberania.

A nota econômica do Banco Nacional Suíço (SNB) “Gold as a safe-haven asset and the Swiss external sector”, assinada pela economista Laurence Wicht, argumenta que a demanda global por ouro durante momentos de instabilidade (“safe-haven motive”) distorce indicadores-chave do setor externo suíço. “As mudanças impulsionadas pelo ouro nos indicadores do setor externo suíço refletem fatores globais — e não mudanças nos fundamentos econômicos suíços”, explicou.

A Associação Suíça de Fabricantes e Comerciantes de Metais Preciosos (ASFCMP) também se posicionou com preocupação. Em comunicado oficial, o presidente da associação, Christoph Wild, afirmou: “Estamos particularmente preocupados com as implicações das tarifas para a indústria do ouro e a troca física de ouro com os EUA, um parceiro histórico e de longa data da Suíça”. Em outra entrevista à mídia suíça, ele advertiu que a construção de refinarias adicionais nos EUA seria “de uso limitado”.

Wild também criticou propostas de deslocar parte da capacidade de refino suíça para os EUA como instrumento para aliviar desequilíbrios comerciais: segundo ele, os enormes superávits de exportação de ouro recentes “são em grande parte pontuais” e foram impulsionados por comerciantes que anteciparam tarifas, e não por uma vantagem estrutural da economia suíça.

A ASFCMP, por sua vez, voltou a enfatizar no seu comunicado que os recentes picos de exportação foram uma situação “excepcional”, causada pela reação dos mercados à incerteza tarifária norte-americana.

