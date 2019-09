"Importante também era escutar os sons, sentir a brisa e ver tudo se desenvolver na nossa imaginação", diz Nakajima. "Era verão quando chegamos. Porém a história tem primavera, verão, outono e, obviamente, o inverno. A gente não tinha ideia de como seria a neve no local durante o inverno e as cores das folhas do bordo, no outono"

Foi mais difícil criar o avô. No entanto, Kotabe encontrou seu modelo enquanto visitava o Jungfraujoch, a estação ferroviária mais elevada da Europa e uma das principais atrações turísticas do país. Lá, uma figura talhada na madeira encontrada em uma loja de souvenirs lhe chamou atenção. Ele não comprou o objeto, mas desenhou escondido seus traços, tentando não ser descoberto pelos proprietários.

Em seguida mudou os traços da menina: "Eu desenhava uma Heidi como uma bonequinha, posando cheia de charme. Para mim, ela era assim", lembra-se. Mas quando mostrou os esboços a Takataha, o diretor recusou. "Quero uma menina que possa olhar nos olhos do seu avô rabugento", disse no momento.

Kotabe começou a desenhar a figura da Heidi enquanto descobria a Suíça. Ele imaginava uma garotinha bem bonita com tranças. Mas ao retornar, decidiu mudar completamente o personagem. Uma bibliotecária suíça, que encontrou no caminho, recomendou que as tranças fossem retiradas. "Uma menina de cinco anos vivendo nas montanhas não prende os cabelos dessa forma", contou.

A cabana do passado se transformou hoje em um restaurante turístico. Quando Kotabe visitou pela primeira vez o local, era ainda uma residência. "Seus proprietários me convidaram para entrar e então eu vi uma caixa grande e comprida no andar superior, cheia de palha. Assim eu pude descrever a cama da Heidi."

Voltamos no tempo. Em 1973, a viagem era uma aventura para Kotabe. Ele nunca tinha saído do Japão ao embarcar. "Quando chegou, a curiosidade era tanta que não parava de desenhar tudo que via. Assim dei asas à minha imaginação", lembra-se.

A visita de um grupo de turistas japoneses ao vilarejo alpino de Maienfeld, ao leste da Suíça, no verão de 1973 foi fundamental para criar o anime, uma animação produzida por estúdios japoneses. "Heidi", a menina dos Alpes marcou muitas infâncias. Uma jornalista da swissinfo.ch acompanhou dois membros do grupo, hoje na faixa etária dos 80 anos, quando visitaram o lugar que os inspirou.

O famoso anime japonês "Heidi" produzido nos anos 1970 se baseou em um romance suíço do século 19. A menina órfã dos Alpes disseminou no mundo a imagem de uma Suíça de paisagens idílicas e inocência. Seus criadores visitaram há pouco o país para se lembrar da inspiração.

