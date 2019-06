T.F.: No pouco tempo livre que tenho, me sinto sempre fortemente atraído pela natureza, seja caminhando ou correndo, ou simplesmente observando paisagens, ouvindo pássaros. Em relação a São Paulo, notei que aqui as pessoas são muito acolhedoras. Agora estou ansioso para descobrir a cidade, que me parece extremamente vibrante.

Um dos mais maiores maestros suíços se junta a maior orquestra brasileira Claudia Grechi Steiner, São Paulo 27. Junho 2019 - 12:30 A cultura erudita suíça e a brasileira nunca estiveram tão próximas. A partir de 2020 (mas já com oito semanas de regência em 2019), o maestro suíço Thierry Fischer será o novo Diretor Musical e Regente Titular da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), a mais importante orquestra latino-americana. Fischer foi o eleito de um Comitê de Busca da Osesp formado por músicos, diretores, conselheiros e consultores internacionais que ficaram impressionados com as qualidades do maestro: precisão absoluta (afinal Fischer é suíço) na definição sonora e estilo. O requisitado maestro vai acumular as funções de Regente Titular e Diretor Musical da Osesp com a de Diretor da Sinfônica de Utah (EUA) e Regente Convidado da Orquestra Filarmônica de Seul (Coreia). SWI swissinfo.ch conversou com Thierry Fischer, flautista exímio ( Fischer foi o flautista principal das Operas de Hamburgo e Zurique), 61 anos, nascido na Zâmbia, criado em Genebra, sobre a Osesp, o novo cargo e claro, o Brasil e a Suíça. swissinfo.ch: O que o Senhor espera do trabalho como Diretor Musical e Regente Titular da Osesp? Thierry Fischer: Estou ansioso para participar do contínuo desenvolvimento da excelência da Osesp. A orquestra é fantástica, a equipe e a diretoria são muito motivadas, com um forte plano visionário. Além disso, mal posso esperar para descobrir São Paulo, que para mim é a capital cultural da América do Sul. Conhecer melhor a cidade é também a oportunidade de imergir nos compositores latino-americanos, uma fonte infinita de inspiração. swissinfo.ch: O senhor dirige uma orquestra americana, a Utah Symphony Orchestra e é regente convidado da Seoul Philharmonic Orchestra. Como é reger cada uma dessas orquestras? T.F.: Todas as orquestras do mundo são motivadas pelo mesmo objetivo: o desafio é sempre tocar melhor e juntos, como time, ser capaz de mergulhar no que chamamos de imprevisibilidade. Claro, as orquestras são influenciadas por suas abordagens culturais, mas na verdade o objetivo é sempre o mesmo, não importa qual orquestra ou qual país. swissinfo.ch: Indo além das diferenças culturais, como é se deslocar entre lugares tão distantes no mundo? Essas horas em aviões servem como períodos de solidão criativa? T.F.: Sim, são muitas horas em aviões! Isso significa muito sono, muita leitura, estudo, revisão, memorização. Tudo isso olhando para a imensidão de paisagens e oceanos. swissinfo.ch: Falamos das orquestras, mas qual a diferença de públicos? A plateia americana, coreana e a brasileira têm as mesmas expectativas diante de um concerto? T.F.: O público americano é muito respeitoso e entusiasta, o coreano é também respeitoso, mas muito mais entusiasta. Agora estou ansioso para descobrir como é o público brasileiro! swissinfo.ch: Seus pais eram missionários na África. O senhor viveu na Zâmbia até que idade? Como foi voltar para Genebra? T.F.: Meus pais não eram "realmente" missionários. Eles simplesmente trabalharam para uma organização chamada “La Mission de Paris” e passaram os primeiros anos do casamento na Zâmbia, onde eu nasci. Lembro-me de uma infância muito feliz lá, nós voltamos para Genebra, na Suíça, quando eu tinha seis anos de idade. swissinfo.ch: O senhor nasceu na Zâmbia, mas cresceu em Genebra. Na Suíça temos grande estímulo para o estudo de música desde o início da escola primária com excelentes escolas de música gratuitas. Foi numa dessas escolas extracurriculares que o senhor começou a tocar flauta? T.F.: Não, comecei a tocar flauta quando fui estudar no Conservatório de Música de Genebra, a mais antiga instituição de ensino de música da Suíça. swissinfo.ch: Qual a importância da Suíça e seus compositores na sua formação musical? O senhor fez uma gravação excelente da obra do compositor suíço Frank Martin para a renomada Deutsche Grammophon. T.F.: Sinto-me muito próximo dos compositores suíços, como Frank Martin, por exemplo. A música de Frank Martin simplesmente fala comigo de imediato, minha aproximação com sua obra é naturalmente instintiva e a empolgação para tocá-la é enorme. Sinto-me também muito próximo de dois compositores suíços contemporâneos: Heinz Holliger (que em breve vai conduzir a Osesp) e Michael Jarrell. swissinfo.ch: O que o senhor mais gosta de fazer no tempo livre? São Paulo é uma cidade assustadora ou acolhedora? T.F.: No pouco tempo livre que tenho, me sinto sempre fortemente atraído pela natureza, seja caminhando ou correndo, ou simplesmente observando paisagens, ouvindo pássaros. Em relação a São Paulo, notei que aqui as pessoas são muito acolhedoras. Agora estou ansioso para descobrir a cidade, que me parece extremamente vibrante.