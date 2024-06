Suíça debate nome de família duplo

A Câmara dos Deputados concordou com o projeto de lei elaborado por seu comitê de assuntos jurídicos na sessão da primavera de 2024, mas mandando de volta. Keystone / Alessandro Della Valle

Um projeto de lei que permitiria novamente que casais e parceiros registrados na Suíça tivessem um sobrenome duplo deu um passo adiante.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss debate double-barrelled names for spouses and registered partners original ler mais Swiss debate double-barrelled names for spouses and registered partners

A Câmara dos Deputados da Suíça aprovou uma reforma nas leis de registro de nomes do país. No entanto, as crianças estariam isentas disso e continuariam a poder ter apenas um único sobrenome.

+ Por que os sobrenomes duplos estão causando polêmica na Suíça

A Câmara dos Deputados concordou com o projeto de lei elaborado por seu comitê de assuntos jurídicos na sessão da primavera de 2024, mas posteriormente o encaminhou de volta ao comitê. O comitê foi encarregado de revisar o projeto de lei para que os sobrenomes duplos fossem introduzidos apenas para cônjuges e não para filhos.

O projeto de lei que agora foi adotado pela Câmara dos Deputados baseia-se no conceito de que cada casal pode escolher individualmente o nome que deseja ter após o casamento, independentemente de querer ou não um sobrenome duplo.

Se optarem por ter um sobrenome com dois nomes de família, eles terão que declarar a ordem em que os nomes devem aparecer e se devem ser unidos por um hífen.

O projeto de lei irá agora para o Senado.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever