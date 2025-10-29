Na Suíça, até economizar é um desafio
Uma pesquisa mostra que, mesmo em um dos países mais ricos do mundo, poupar dinheiro não é tarefa simples. O alto custo de vida e a insegurança com o futuro pesam até no bolso suíço — e revelam que o desejo de economizar não basta quando as despesas são altas.
Segundo um levantamento realizado pela seguradora Baloise e o instituto de pesquisa YouGov, 79% dos suíços consideram importante economizar. Na prática, porém, apenas metade das pessoas conseguiu realmente guardar dinheiro nos últimos seis meses. Para muitos, o salário é rapidamente absorvido por gastos com moradia, transporte e saúde, o que limita a capacidade de criar reservas.
Entre os que conseguem poupar, quase metade coloca de lado até mil francos por mês — o que pode parecer muito visto do Brasil, mas na Suíça cobre apenas despesas básicas. O estudo aponta que os principais motivos para economizar são a proteção contra imprevistos, o sonho da casa própria e a aposentadoria antecipada, embora poucos estejam de fato se preparando para parar de trabalhar antes do tempo.
Outro dado chama atenção: seis em cada dez suíços dizem ter conhecimentos apenas “medianos” sobre finanças pessoais. Muitos defendem que a educação financeira deveria começar na escola. No país dos bancos, o desafio de poupar mostra que não basta viver em uma economia estável — é preciso saber lidar com o dinheiro no dia a dia.
