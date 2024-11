Como a Suíça combina uma paixão por armas e segurança

Série Repúblicas "irmãs" Estados Unidos e Suíça , Episódio 2: A Suíça é um dos países mais armados do mundo, e é também um dos mais seguros. Tiroteios, como o que ocorreu recentemente na cidade de Sion, são raros. Esse aparente paradoxo decorre de uma cultura de armas intrinsecamente diferente da dos Estados Unidos. Qual é o segredo?

14 minutos

“Comprei um revólver, um Smith Wesson 64 e uma pistola Colt National Match”. Sébastien, todo sorridente, está satisfeito com suas compras. Conhecemos este entusiasta, colecionador de armas e atirador, no início de dezembro na Bolsa de Armas em Lausanne, onde ele é um frequentador.

Nos corredores do centro de convenções Beaulieu, um público de todo o país, majoritariamente composto por homens, mas também por famílias, passeia entre uma centena de estandes onde se vê lado a lado armários para armas, pistolas modernas e antigas, facas reluzentes e kits de sobrevivência.

O ambiente é bem-humorado, marcado por anúncios no sistema de som do cardápio do restaurante. Os seguranças, que são numerosos dada a natureza do evento, são discretos. Aqui, você pode testar as armas e sair com elas, se tiver as autorizações necessárias. Em média, um revólver é vendido por várias centenas de francos.

Índice de popularidade das armas em alta

Há muitos entusiastas de armas na Suíça. Alguns ligam sua paixão a um avô que os ensinou a atirar, outros à influência de filmes de ação ou ao serviço militar. A edição de 2023 da Bolsa de Armas de Lausanne, um dos maiores eventos do gênero, atraiu mais de 7 mil visitantes em três dias, um número 3% maior em relação a 2022.

E o desejo de se armar não diminui, pelo contrário. Durante a troca, várias centenas de autorizações de compra de armas foram emitidas pelas três delegacias que tinham um estande no local. De acordo com dados fornecidos à swissinfo.ch pelas 26 forças policiais cantonais, mais de 45.000 autorizações de aquisição de armas de fogo foram emitidas em 2022, o maior volume desde 2015.

Entre 2019 e 2022, o número de autorizações aumentou 10% em média, mais fortemente nos cantões rurais. Este aumento é difícil de analisar, uma vez que os pedidos de autorização não têm de ser justificados; uma falta de visibilidade denunciada pela deputada dos Verdes de Zurique, Marionna Schlatter, autora de uma moção que está a ser debatida no Parlamento (ver caixa).

O mercado de armas ainda é muito dinâmico, com entusiastas “continuando a comprar, vender e trocar armas”, diz Marc de Montet, armeiro e membro do comitê organizador da Bolsa de Armas.

Alguns analistas sugeriram que a deterioração do sentimento de segurançaLink externo ligada ao contexto geopolítico internacional (pandemia, guerra na Ucrânia) poderia estimular o desejo de se armar.

Mas, segundo Marc de Montet, a principal explicação está na crescente popularidade dos esportes de tiro, modalidade que representa a “grande maioria dos motivos de compra” e “é de interesse crescente para as mulheres”.

As mulheres representam cerca de 15% dos 130 mil membros da Federação Suíça de Tiro Esportivo e o número de jovens atiradores está aumentando. Em 2022, 1800 moças frequentaram um curso para jovens atiradores (a partir dos 15 anos) de um total de 8.100, ou seja, quase um quarto. Há dez anos, eram cerca de 1.100 dos sete mil participantes (16%). O número de caçadores é estimado em 30 mil.

Quem pode ter uma arma de fogo na Suíça? A legislação sobre a aquisição de armas de fogLink externoo na Suíça é bastante flexível para os padrões internacionais, especialmente em comparação com seus vizinhos. A aquisição está sujeita a uma autorização, que qualquer adulto pode solicitar, com exceção de pessoas com antecedentes criminais e nacionais de alguns países listados como problemáticos pelas autoridades. Quando o primeiro pedido é apresentado, é realizada uma investigação sobre o requerente. Em média, leva entre duas e três semanas para ser obtido. Desde a reforma de 2019, a aquisição de armas semiautomáticas de alta capacidade só é possível para tiro esportivo e coleções. Deve ser objeto de uma autorização excepcional. A legislação de porte de armasLink externo, por outro lado, são muito mais restritivas, o que é uma grande diferença em relação aos Estados Unidos. O porte de arma em público só é permitido quando se desloca para a área de caça ou estande de tiro, com munição separada da arma. A licença para portar uma arma de fogo só é concedida a pessoas que tenham uma necessidade profissional (agentes de segurança, guardas de transporte de dinheiro, etc.) ou que precisem de se proteger contra o perigo, com a única condição de que seja “tangível”. A licença está sujeita a um exame de aptidão para armas de fogo.

“DNA da Suíça”

A Suíça, um país neutro com fama de pacífico, é, no entanto, um dos países mais armados do mundo, de acordo com a organização Small Arms SurveyLink externo, com sede em Genebra, que produz as análises de referência no campo. De acordo com sua última estimativa, em 2018, havia mais de 2,3 milhões de armas de fogo em circulação em todo o país, ou cerca de 4 para cada 10 habitantes, sem contar as 360 mil armas usadas pelas forças policiais.

Com cerca de 28 armas de propriedade privada por 100 habitantes, a Confederação ocupa o 4º lugar na Europa Ocidental (depois da Finlândia, Áustria e Noruega) e o 14º no mundo. O recorde é detido de longe pelos Estados Unidos mais de 120 armas por 100 habitantes.

“As armas fazem parte do DNA da Suíça”, diz Philippe Aeschlimann, referindo-se ao exército miliciano e ao serviço militar obrigatório. Os recrutas mantêm suas armas em casa e podem comprá-las de volta por uma pequena taxa após o exército, o que também ajuda a explicar por que muitos suíços têm uma arma guardada em um armário.

“Na Suíça, sabemos quantas vacas existem, mas não quantas armas existem em circulação” As informações sobre a posse de armas são registadas a nível cantonal e não são públicas. Existe uma plataforma onlineLink externo, mas sua consulta é reservada para a utilização dos órgãos policiais. Algumas pessoas nos meios acadêmicos e políticos lamentam a dificuldade de fazer uma análise precisa da situação do país. Marionna Schlatter, deputada-federal do Partido Verde, está por trás de um projeto de leiLink externo que pede a criação de um cadastro centralizado, que está sendo debatida no Parlamento. Segundo ela, “praticamente não há um país na Europa que não tenha um registro nacional de armas”. Segundo ela, esse sistema também possibilitaria melhorar a segurança de forma preventiva. Aprovada pela Comissão de Política de Segurança do Conselho Nacional, a iniciativa foi rejeitada em novembro na câmara alta do parlamento e voltará a ser discutida. A maioria da comissão argumentou que as ferramentas atuais eram suficientes. “Um cadastro nacional não traria nenhum valor agregado em termos de segurança pública, mas levaria a um trabalho administrativo adicional e à duplicação”, diz a notaLink externo. Marionna Schlatter não entende esses argumentos. “Na Suíça, sabemos quantos gatos ou vacas existem, mas não podemos saber quantas armas estão em circulação?”

Vinte vezes menos homicídios do que nos EUA

Apesar da ampla disponibilidade de armas de fogo, relativamente poucas mortes por arma de fogo ocorrem na Suíça. O país aparece, assim, como um paradoxo, até mesmo um modelo, frequentemente citado no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde a violência armada está constantemente nas manchetes. Em 2018, o Daily Show,Link externo um programa muito popular, dedicou um episódio a esta questão.

De acordo com o Global Health Data ExchangeLink externo, a taxa de homicídios por arma de fogo em 2019 foi de cerca de 0,2 por 100.000 habitantes, na mesma faixa de seus vizinhos europeus e 20 vezes menor do que a dos Estados Unidos. A média global é de quase 3 por 100 mil. Armas de fogo foram usadas em 11 homicídios e 9 tentativas de homicídioLink externo na Suíça no ano passado.

Enquanto nos Estados Unidos, os chamados assassinatos em “massa” fazem milhares de vítimasLink externo todos os anos (o último deixou 18 mortos em Lewiston, no Maine, no final de outubro), a Suíça escapa em grande parte desse fenômeno. O último massacre em escala semelhante foi em 2001, no prédio do Parlamento em Zug. Os tiroteios existemLink externo, é claro, mas permanecem episódicos.

O exemplo mais recente foi em dezembro, quando um atirador matou duas pessoas e feriu uma em Sion, capital de Valais, causando comoção na Suíça francófona. O suspeito, que foi preso após uma perseguição, tinha duas armas registradas na polícia.

Contextos incomparáveis

“A presunção de que a taxa de posse de armas na população determina o número de homicídios por armas vem de pesquisas nos Estados Unidos, mas não é aplicável à Europa”, diz a criminologista Nora MarkwalderLink externo, da Universidade de St. Gallen.

O tecido social e político dos países, especialmente se houver tensões elevadas ou desigualdades profundas, desempenha um papel importante. O contexto europeu, e a Suíça em particular, é incomparável com o dos Estados Unidos. “Temos uma constituição diferente da população, uma estrutura diferente de posse de armas, uma cultura diferente”, diz o pesquisador.

Uma das peculiaridades dos Estados Unidos é que muitas pessoas compram ou usam armas de fogo para autodefesa, o que é muito raramente o caso na Suíça. Em alguns estados americanos, a utilização de armas letais em legítima defesa, em especial em propriedade privada, é amplamente protegida pela controversa legislação “Stand Your GroundLink externo“.

Os especialistas que entrevistamos foram unânimes sobre a especificidade da relação da Suíça com as armas, um misto de familiaridade, treinamento em medidas de segurança, às vezes desde cedo, e responsabilidade individual. “Quando você olha para o número de tiros disparados em toda a Suíça para todos os eventos, há pouquíssimos acidentes”, diz o armeiro Marc de Montet, que também é atirador e instrutor.

Nora Markwalder é coautora de um estudoLink externo publicado na primavera de 2023 sobre homicídios por armas de fogo em cinco países europeus, incluindo a Suíça. A Finlândia é apresentada como o país com o perfil mais próximo; um país que também está fortemente armado devido a uma longa tradição de caça, onde a taxa de homicídios por armas de fogo também é muito baixa. Esta pesquisa conclui que, nos países europeus, o principal determinante da taxa geral de homicídios é o tamanho e a atividade do ambiente criminoso.

Drama a portas fechadas

Mas também há pontos negativos na Suíça. Ao contrário de outros países estudados, o uso de armas de fogo é muito difundido e não se limita ao banditismo, aponta Nora Markwalder. E certas categorias de pessoas, principalmente as mulheres, correm mais risco de se tornarem vítimas, o que tende a ficar fora do radar tendo em vista o baixo nível geral de criminalidade.

“Em comparação com outros países, as armas de fogo são mais usadas no contexto de feminicídio e homicídio doméstico”, diz a cientista. As estatísticas de homicídiosLink externo desde 2009 mostram que as armas de fogo são o método mais utilizado para matar mulheres. Esse foi o caso em 30,3% dos 350 assassinatos de mulheres, em comparação com 28,5% dos 316 assassinatos de homens.

Para a criminologista, a disponibilidade de armas de fogo no âmbito doméstico é um incentivo. “A arma de fogo é um caminho muito mais rápido, fácil, distanciado e letal do que uma arma branca, que exige o uso da força e estar mais perto”, explica. O criminologista acrescenta que mais de 80% das situações, ou “dramas familiares”, em que o agressor mata a companheira e os filhos antes de cometer suicídio, são cometidos por arma de fogo no país.

Também foi amplamente documentado que a disponibilidade de armas em casas aumenta o risco de suicídio. A taxa de suicídio por arma de fogo da Suíça é uma das mais altas do mundo (2,5 por 100 mil), atrás da Finlândia (2,7) e a mais alta dos Estados Unidos (7).

Das 220 mortes relacionadas a armas de fogo na Suíça em 2022, 200 foram suicídios, o que tem sido uma preocupação nos círculos de prevenção. “Um método altamente acessível de suicídio aumenta o risco de se cometer suicídio, e um método altamente letal, como armas de fogo, aumenta o risco de morte”, escreveu o grupo Stop Suicide em uma nota informativaLink externo.

Para Marionna Schlatter, esse seria um motivo para agir na tentativa de tornar as armas menos acessíveis. “Obviamente, não estou visando esportes de tiro”, insiste. Mas acho que há muitas armas por aí, só porque foram adquiridas de uma forma ou de outra, e são um risco latente.”

“É óbvio que mais armas não tornam a Suíça mais segura”, disse ela. O que você acha? Deixe seu comentário no espaço abaixo:

Ediçâo: Samuel Jaberg

Adaptação: DvSperling

Por que uma série de artigos sobre as “repúblicas irmãs”? Os cidadãos americanos votam em 5 de setembro nas eleições presidenciais. Os dois candidatos, Kamala Harris (Partido Democrata) e Donald Trump (Partido Republicano ) consideram essa data como a eleição “fatídica” que irá definir o futuro do sistema político e da democracia nos Estados Unidos. A Suíça e os EUA tem muitos pontos em comum. Nesta série de artigos, analisamos a história compartilhada dos dois países e observamos como o passado continua a ter um impacto no presente.