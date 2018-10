Os autores do relatório disseram que o estudo não é definitivo, mas visa "dar uma indicação das marcas mais comuns encontradas em limpezas ao redor do mundo".

Nestlé é uma das maiores poluidoras de plástico do planeta Keystone SDA/Reuters 10. Outubro 2018 - 09:59 A Coca-Cola, a PepsiCo e a gigante de alimentos suíça Nestlé são as maiores produtoras mundiais de resíduos plásticos, de acordo com um estudo indicativo realizado pelo Greenpeace. Para entender melhor quais empresas estão contribuindo para o problema da poluição plástica, o grupo ambiental realizou 239 operações de limpeza de resíduos plásticos durante nove meses em 42 países, em colaboração com o movimento Break Free From Plastic. Com a ajuda de 10.000 voluntários, eles coletaram 187.000 peças de lixo plástico. Depois de analisar o desperdício e realizar uma auditoria, as organizações produziram um ranking das dez principais empresas multinacionais que eles dizem contribuir para a poluição de plástico em todo o mundo. A pior delas foi a Coca-Cola, a maior fabricante de refrigerantes do mundo, disse o Greenpeace, com resíduos de plástico da marca Coke encontrados em 40 dos 42 países. O tipo mais comum de plástico encontrado foi o poliestireno, que é usado para embalagens e xícaras de café de espuma, seguido pelo PET, usado em garrafas e recipientes. A PepsiCo ficou em segundo lugar, seguida pela Nestlé, com sede em Vevey. Somente essas três empresas foram responsáveis ​​por 14% da poluição por plástico de marca encontrada em todo o mundo. Em seguida no ranking vêm Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated e Colgate-Palmolive. Mais embalagens recicláveis Em um comunicado, a Coca-Cola disse: "Compartilhamos a meta do Greenpeace de eliminar o lixo do oceano e estamos preparados para fazer nossa parte para ajudar a resolver esse importante desafio". A multinacional se comprometeu a coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma que vender até 2030. Até 2025, a Coca-Cola diz que todas as suas embalagens serão recicláveis. A Nestlé diz que suas embalagens serão recicláveis ou reutilizáveis até essa data, enquanto a PepsiCo está buscando embalagens recicláveis, compostáveis ​​ou biodegradáveis. As empresas estão trabalhando para usar conteúdo reciclado em suas embalagens também. A Nestlé diz que está se esforçando para eliminar plásticos não recicláveis. A empresa anunciou também que está explorando diferentes soluções de embalagem e formas de facilitar a reciclagem e eliminar o desperdício de plástico. Os autores do relatório disseram que o estudo não é definitivo, mas visa "dar uma indicação das marcas mais comuns encontradas em limpezas ao redor do mundo". "Não se pretende que seja uma quantificação definitiva de toda a poluição plástica que pode ser atribuída a empresas específicas, nem o relatório é uma amostra representativa de todos os resíduos produzidos por fabricantes de plásticos ou marcas corporativas em todo o mundo", afirmou. ​​​​​​​