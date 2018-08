Uma operação de salvamento em grande escala, que incluiu a instalação de cinco helicópteros, continuou no domingo de manhã e o espaço aéreo ao redor do local do acidente permanece fechado; algumas trilhas de caminhada na área também foram fechadas.

O local do acidente do Ju-52 em Piz Segnas. O avião caiu por razões ainda desconhecidas

20 mortos em acidente aéreo nos Alpes 06. Agosto 2018 - 07:45 Um avião antigo caiu nos Alpes suíços no sábado, na região leste da Suíça. Todos os 20 passageiros perderam a vida na pior tragédia aérea da Suíça desde 2001. A polícia cantonal dos Grisões anunciou que todos os passageiros a bordo - 17 passageiros, dois pilotos e um comissário de bordo - perderam a vida no acidente. É o pior acidente na aviação suíça desde a queda de um avião da Crossair, em Bassersdorf, no cantão de Zurique, que causou 24 mortes em 2001. Todos os passageiros e tripulantes eram suíços, exceto um casal da Áustria que também estava a bordo com o filho. O avião caiu no lado oeste da montanha Piz Segnas na tarde de sábado (ver mapa), a uma altitude de 2.540 metros. Estava viajando entre Locarno e Dübendorf quando caiu por razões desconhecidas. Uma operação de salvamento em grande escala, que incluiu a instalação de cinco helicópteros, continuou no domingo de manhã e o espaço aéreo ao redor do local do acidente permanece fechado; algumas trilhas de caminhada na área também foram fechadas.